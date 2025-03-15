Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс

Маск несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания SpaceX планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. В феврале бизнесмен призвал готовиться к полету на Марс и отказу от Международной космической станции (МКС), поскольку она выполнила свою задачу. а дополнительная польза от нее крайне мала.