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Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс

Предприниматель говорил, что к 2029 году на планету могут отправить корабли с людьми
Ведомости

Россия и США могли бы направить совместную миссию на Марс в 2029 г., заявил в соцсети X гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«2025 год – пятидесятая годовщина первого международного космического полета: миссии "Союз" – "Апполон". Станет ли 2029 год годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению», – написал он.

Дмитриев таким образом прокомментировал пост бизнесмена Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце следующего года. По его словам, если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 г. туда могут отправить космические корабли с людьми.

Маск несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания SpaceX планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. В феврале бизнесмен призвал готовиться к полету на Марс и отказу от Международной космической станции (МКС), поскольку она выполнила свою задачу. а дополнительная польза от нее крайне мала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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