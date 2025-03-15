Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на Марс

Кирилл Дмитриев предложил Маску направить совместную миссию РФ и США на МарсПредприниматель говорил, что к 2029 году на планету могут отправить корабли с людьми
Россия и США могли бы направить совместную миссию на Марс в 2029 г., заявил в соцсети X гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«2025 год – пятидесятая годовщина первого международного космического полета: миссии "Союз" – "Апполон". Станет ли 2029 год годом совместной миссии США и России на Марс, Илон Маск? Наши умы и технологии должны служить во благо человечества, а не его разрушению», – написал он.
Дмитриев таким образом прокомментировал пост бизнесмена Маска, в котором тот объявил, что космический корабль с его человекоподобным роботом Optimus полетит на Марс в конце следующего года. По его словам, если полеты с роботом пройдут хорошо, то не позднее 2029 г. туда могут отправить космические корабли с людьми.
Маск несколько раз публично заявлял о необходимости запуска полетов на Марс, а в перспективе – и колонизировать планету. В сентябре 2024 г. он сообщил, что его компания SpaceX планирует запустить на Марс пять беспилотных космических кораблей Starship в ближайшие два года. В феврале бизнесмен призвал готовиться к полету на Марс и отказу от Международной космической станции (МКС), поскольку она выполнила свою задачу. а дополнительная польза от нее крайне мала.