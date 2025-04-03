Дмитриев: за два дня Россия и США продвинулись на три шага вперед

Дмитриев: за два дня Россия и США продвинулись на три шага впередСтороны обсудили восстановление отношений и экономическое сотрудничество
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев в ходе своего визита в США обсудил с представителями американской администрации возобновление отношений между Москвой и Вашингтоном, вопросы развития экономического партнерства и сотрудничество в Арктике. Дмитриев рассказал о подробностях своей поездки на пресс-конференции с представителями российских СМИ по завершении встреч с американскими чиновниками.
«Последние два дня по поручению президента [Владимира] Путина я проводил встречи здесь, в Вашингтоне, с ключевыми членами администрации [Дональда] Трампа», – сказал Дмитриев.
Дмитриев подчеркнул, что встречи были очень проактивными и за два дня переговоров двум странам удалось продвинуться на три шага вперед.
«Я бы сказал, что мы сегодня сделали и вчера три шага вперед по большому количеству вопросов, – сказал он. – Но, безусловно, их накопилось, "а" – очень много, и "б" – фактически, три года не было коммуникации между Россией и США. Поэтому процесс диалога, процесс решения, он займет какое-то время, но при этом он точно идет позитивно и конструктивно».
Восстановление диалога и его противники
Дмитриев отметил, что одной из главных тем в ходе его встреч в американской столице было восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном.
«Восстановление диалога, того диалога, который был полностью остановлен и прерван при администрации Байдена», – пояснил он.
Дмитриев заявил, что большое количество мировых игроков и разные страны пытаются сорвать этот диалог, сорвать восстановление российско-американских отношений, а также стремятся помешать решению тех вопросов, которые надо решать.
Дмитриев объяснил, что ведется скоординированная кампания в средствах массовой информации, а также наблюдаются попытки со стороны различных политиков сорвать отношения между Россией и США.
«Мы видим попытки исказить какие-то слова со стороны России, плохо характеризовать Россию или руководителей России. Это происходит каждый день в большом объеме, – сказал он. – Но что очень важно – самый лучший способ побороть эту дезинформацию: это прямой диалог».
Администрация Трампа слышит позицию РФ
Дмитриев подчеркнул, что нынешняя администрация настроена на решение геополитических вопросов. И, по его словам, они слышат позицию России по многим вопросам.
«Чем отличается администрация президента Трампа – тем, что она, в отличие от президента Байдена, слышит позицию России, понимает озабоченности России, – сказал он. – Безусловно, есть разногласия по различным пунктам, но есть процесс, есть диалог, который в нашем понимании поможет эти разногласия преодолеть».
Дмитриев также считает, что администрация Трампа и ключевые люди в администрации, нацелены на решение всего спектра вопросов российско-американских отношений.
«Они ведут себя крайне уважительно, они понимают позицию России, задают много вопросов, находят компромиссы. Это тот дух созидательный, который задан», – сказал он.
Экономическое сотрудничество
Дмитриев сообщил, что в ходе встреч с американскими официальными лицами обсуждались различные вопросы инвестиционно-экономического характера. «Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию, – сказал он, отметив, что сейчас в РФ работают более 150 американских компаний, из которых более 70% присутствуют на рынке более 25 лет. – Мы видим, что многие американские компании хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании. И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш».
Он подчеркнул, что, безусловно, это будет осуществляться только там, где это полезно для России, где одобрит российское правительство и где будут создаваться совместные предпринимательства с российскими компаниями.
Дмитриев подчеркнул, что безусловный приоритет – это российский бизнес и работа российского бизнеса.
Более того, продолжил Дмитриев, стороны обсудили возможное взаимодействие в Арктике и по редкоземельным металлам, а также в различных других секторах, где страны могут «строить созидательные и позитивные отношения».
«Вчера были введены тарифы против большого количества стран. Россия не попала список тех стран, против которых были введены тарифы, а тарифы были введены фактически против всех стран», – добавил он.
Дмитриев заявил, что обсуждается восстановление прямого авиасообщения между Россией и США. «Идет активная работа над восстановлением прямого авиасообщения. Надеемся продвинуться в этом вопросе», – сказал он.
Будущие встречи
Дмитриев отметил важность того, что он был приглашен посетить США и выразил надежду, что будут приглашены и другие представители РФ.
«Мы приглашаем наших коллег посетить нас в России. И вот этот прямой диалог, он позволяет как раз не искажать, позволяет очень прямо и четко обсуждать все ключевые вопросы», – добавил он.
Комментируя перспективы будущих встреч и переговоров, Дмитриев заметил, «обозначены некоторые сроки, которые действительно обсуждаются, но к тому моменту, как я вернусь назад в Россию, я думаю, эти окончательные сроки также будут утверждены».
«Диалог продолжается и будет еще много важных ключевых встреч, в том числе с участием и ключевых руководителей со стороны России, ключевых технических специалистов», – заявил он.
Дмитриев подчеркнул, что потребуется еще ряд встреч для того, чтобы двум странам разрешить все существующие разногласия. «Но главное, что мы видим позитивный, созидательный настрой администрации президента Трампа, ключевых его представителей», – сказал он.
3 апреля Дмитриев рассказал, что по поручению президента РФ Владимира Путина проводит встречи с представителями администрации Трампа в Вашингтоне. Восстановление диалога глава РФПИ назвал сложным и постепенным процессом, отметив, что «каждая встреча, каждый откровенный разговор позволяет двигаться вперед».
В тот же день Reuters со ссылкой на два источника сообщило, что Дмитриев провел встречу со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом в Вашингтоне. Агентство указало, что остается неясным, что именно Дмитриев обсуждал с официальными лицами США.
2 апреля CNN со ссылкой на источник сообщил, что власти США временно сняли санкции с главы РФПИ, чтобы он мог прибыть на переговоры. По данным Reuters, Дмитриева пригласил в США Уиткофф. Отмечалось, что это первый визит высокопоставленного российского чиновника в Вашингтон с 2022 г.