Дмитриев: за два дня Россия и США продвинулись на три шага вперед

Дмитриев сообщил, что в ходе встреч с американскими официальными лицами обсуждались различные вопросы инвестиционно-экономического характера. «Мы видим большое желание американских компаний возвращаться в Россию, – сказал он, отметив, что сейчас в РФ работают более 150 американских компаний, из которых более 70% присутствуют на рынке более 25 лет. – Мы видим, что многие американские компании хотят занять те ниши, из которых ушли европейские компании. И мы видим, что вот такие идеологические ограничения, которые присутствуют среди стран Евросоюза, на самом деле могут позволить американским компаниям занять ряд ниш».