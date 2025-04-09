Захарова подтвердила информацию о переговорах России и США 10 апреля

В тот же день официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться продвинуться в вопросе дальнейшей стабилизации работы посольств. В повестке нет политических вопросов, уточнил он.