Захарова подтвердила информацию о переговорах России и США 10 апреля
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова подтвердила, что следующие консультации РФ и США пройдут в Стамбуле 10 апреля. Об этом она сообщила в ходе брифинга.
9 апреля ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ писал, что второй раунд консультаций российской и американской делегаций пройдет 10 апреля в генконсульстве России в Стамбуле.
8 апреля в МИД России сообщили «Ведомостям», что в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий России и США. Ожидается, что российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также будут участвовать представители внешнеполитических ведомств обеих стран.
В тот же день официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться продвинуться в вопросе дальнейшей стабилизации работы посольств. В повестке нет политических вопросов, уточнил он.
Первые переговоры России и США в Стамбуле состоялись 27 февраля. После переговоров госдепартамент США писал, что на встрече были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий стран.