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Консультации России и США в Стамбуле пройдут в генконсульстве РФ

Ведомости

Второй раунд консультаций российской и американской делегаций пройдет 10 апреля в генконсульстве России в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.

8 апреля в МИД России сообщили «Ведомостям», что в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий России и США. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также будут участвовать представители внешнеполитических ведомств обеих стран.

В тот же день официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться продвинуться в вопросе дальнейшей стабилизации работы посольств. В повестке нет политических вопросов, уточнил он.

27 февраля состоялись первые переговоры России и США в Стамбуле. Российскую сторону также представлял Дарчиев, американскую – Коултер. После переговоров госдепартамент США писал, что на встрече были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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