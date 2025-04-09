Консультации России и США в Стамбуле пройдут в генконсульстве РФ
Второй раунд консультаций российской и американской делегаций пройдет 10 апреля в генконсульстве России в Стамбуле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на диппредставительство РФ.
8 апреля в МИД России сообщили «Ведомостям», что в ближайшие дни состоится второй раунд российско-американских консультаций, посвященных нормализации функционирования дипломатических миссий России и США. Российскую делегацию возглавит посол РФ в США Александр Дарчиев, американскую – заместитель помощника госсекретаря по делам Евразии Соната Коултер. В переговорах также будут участвовать представители внешнеполитических ведомств обеих стран.
В тот же день официальный представитель американского госдепартамента Тэмми Брюс заявил, что делегации США и России встретятся во второй раз в Стамбуле, чтобы попытаться продвинуться в вопросе дальнейшей стабилизации работы посольств. В повестке нет политических вопросов, уточнил он.
27 февраля состоялись первые переговоры России и США в Стамбуле. Российскую сторону также представлял Дарчиев, американскую – Коултер. После переговоров госдепартамент США писал, что на встрече были определены шаги по нормализации функционирования дипмиссий стран.