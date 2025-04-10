Консультации России и США в Стамбуле завершились

Консультации России и США в Стамбуле завершилисьОни продлились почти шесть часов и были направлены на нормализацию дипломатических отношений
Консультации России и США в Стамбуле завершены, они продлились почти шесть часов. Об этом сообщает ТАСС.
Переговоры завершились без заявлений для прессы. Автомобиль с американской делегацией первым покинул территорию генконсульства России в Стамбуле.
Они начались в 10:00 мск, российскую сторону представлял посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Соната Коултер.
Накануне консультаций Дарчиев заявил, что Россия собирается затронуть вопрос о возобновлении прямого авиасообщения между государствами. Восстановление авиасообщения будет способствовать укреплению официальных контактов, развитию бизнеса и упрощению поездок для граждан, указал дипломат. Кроме того, российская сторона планировала обсудить возвращение дипломатической собственности, изъятой США.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга уточнил, что тема конфликта на Украине не входит в повестку переговоров. По его словам, это диалог исключительно по линии МИД РФ и госдепартамента США, направленный на нормализацию двусторонних отношений.