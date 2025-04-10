Консультации России и США в Стамбуле завершились

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга уточнил, что тема конфликта на Украине не входит в повестку переговоров. По его словам, это диалог исключительно по линии МИД РФ и госдепартамента США, направленный на нормализацию двусторонних отношений.