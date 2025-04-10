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Дарчиев сообщил о договоренностях РФ и США после встречи делегаций в Стамбуле

Среди них – гарантии беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий
Ведомости

Делегации России и США обменялись нотами о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий, включая взносы РФ в ООН и другие международные организации. Об этом сообщил журналистам российский посол в США Александр Дарчиев, передает ТАСС. Заявление было сделано после второго раунда переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле. Встреча длилась почти шесть часов.

Российскую делегацию возглавлял Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам РФ и Центральной Европы Соната Коултер.

По итогам встречи посол заявил, что второй раунд «прошел в позитивной атмосфере» и позволил продвинуться в нормализации работы диппредставительств. Стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Дарчиев указал, что возобновление прямого авиасообщения между РФ и США позволило бы расширить деловые связи.

Российские дипломаты на переговорах также заявили о необходимости скорейшего возвращения конфискованной в США дипломатической собственности, стороны выразили готовность создать дорожную карту для этого. Выдвинутые в Стамбуле инициативы делегации условились проработать перед следующей встречей.

После начала российской спецоперации на Украине взаимодействие между властями РФ и США фактически прекратилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре 2023 г. говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном «находятся на нуле или даже ниже нуля». Официальные контакты на высшем уровне возобновились после вступления Дональда Трампа в должность президента США. В феврале у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля состоялась также встреча в Стамбуле.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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