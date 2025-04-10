Дарчиев сообщил о договоренностях РФ и США после встречи делегаций в Стамбуле

Дарчиев сообщил о договоренностях РФ и США после встречи делегаций в СтамбулеСреди них – гарантии беспрепятственного банковского обслуживания дипмиссий
Делегации России и США обменялись нотами о взаимных гарантиях беспрепятственного банковского и финансового обслуживания дипломатических миссий, включая взносы РФ в ООН и другие международные организации. Об этом сообщил журналистам российский посол в США Александр Дарчиев, передает ТАСС. Заявление было сделано после второго раунда переговоров российской и американской делегаций в Стамбуле. Встреча длилась почти шесть часов.
Российскую делегацию возглавлял Дарчиев, а американскую – заместитель помощника госсекретаря США по делам РФ и Центральной Европы Соната Коултер.
По итогам встречи посол заявил, что второй раунд «прошел в позитивной атмосфере» и позволил продвинуться в нормализации работы диппредставительств. Стороны договорились о дальнейших мерах по облегчению режима передвижения дипломатов и их визовому оформлению. Дарчиев указал, что возобновление прямого авиасообщения между РФ и США позволило бы расширить деловые связи.
Российские дипломаты на переговорах также заявили о необходимости скорейшего возвращения конфискованной в США дипломатической собственности, стороны выразили готовность создать дорожную карту для этого. Выдвинутые в Стамбуле инициативы делегации условились проработать перед следующей встречей.
После начала российской спецоперации на Украине взаимодействие между властями РФ и США фактически прекратилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре 2023 г. говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном «находятся на нуле или даже ниже нуля». Официальные контакты на высшем уровне возобновились после вступления Дональда Трампа в должность президента США. В феврале у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля состоялась также встреча в Стамбуле.