Дарчиев сообщил о договоренностях РФ и США после встречи делегаций в Стамбуле

После начала российской спецоперации на Украине взаимодействие между властями РФ и США фактически прекратилось. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ноябре 2023 г. говорил, что отношения между Москвой и Вашингтоном «находятся на нуле или даже ниже нуля». Официальные контакты на высшем уровне возобновились после вступления Дональда Трампа в должность президента США. В феврале у него состоялся телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. После этого 18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций по вопросам восстановления двусторонних отношений. 27 февраля состоялась также встреча в Стамбуле.