Песков: отношения России и США находятся на нуле

«Отношения находятся на нуле или, я бы сказал, даже ниже нуля. Но все равно, поскольку и Америка, и мы несем особую ответственность за мировую стабильность и стратегическую стабильность, то так или иначе со временем нам придется возобновить этот разговор», – сказал Песков.