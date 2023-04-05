Владимир Путин раскритиковал Запад и позвал в гости представителей Африки

Владимир Путин раскритиковал Запад и позвал в гости представителей АфрикиЭто первая встреча с послами после утверждения новой концепции внешней политики России
Президент России Владимир Путин 5 апреля принял верительные грамоты у вновь прибывших послов 17 государств. Церемония традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передает пресс-служба Кремля.
Глава государства, выступая с речью перед послами, отметил, что Россия «открыта для конструктивного диалога для всеми без исключения странами». По его словам, Москва не собирается ни от кого изолироваться «и не имеет предвзятых и тем более враждебных намерений к кому бы то ни было».
Президент подчеркнул, что «именно такие подходы заложены в новой концепции внешней политики страны», утвержденной 31 марта. Среди них Путин отметил тезис о том, что Россия как «государство-цивилизация» проводит многовекторную политику с осознанием «особой ответственности за сохранение стабильности и безопасности на глобальном и региональном уровнях».
Упреки Западу и надежда на взаимодействие
Первым послом, к которому обратился президент, стал представитель Дании Якоб Хеннингсен. Путин, напомнив о подрыве газопроводов «Северный поток - 1» и «Северный поток - 2» в сентябре 2022 г., выразил надежду, что Копенгаген поддержит предложения России «об учреждении независимой международной комиссии по установлению всех обстоятельств случившегося». Послу Норвегии Роберту Квиле российский президент посетовал на заморозку и сведение к минимуму двусторонних контактов, в том числе в Арктике. «Вряд ли всё это отвечает интересам двух наших народов», – сказал Путин.
Посол США Линн Трейси – первая женщина, представляющая страну в России, – была названа Путиным 14-й по счету, после Зимбабве и Абхазии. Обращаясь к ней, российский президент заявил, что использование США в своей внешней политике «так называемых цветных революций» и привело к сегодняшнему украинскому кризису.
«Но мы всегда выступали за то, чтобы выстраивать российско-американские отношения исключительно на принципах равенства, уважения суверенитета и интересов друг друга и невмешательства во внутренние дела. Будем этим руководствоваться и в дальнейшем», – заверил Путин. Похожие тезисы изложены в отношении США и в новой концепции внешней политики.
Обращаясь к представителю Евросоюза Ролану Роберту Галарагу Путин отметил, что «отношения этого объединения с Россией в последние годы сильно деградировали, к нашему большому сожалению».
«Причину этого видим в том, что, оставив в стороне свою основную, изначальную миссию и функцию развития экономического сотрудничества и интеграции на европейском континенте, Евросоюз инициировал геополитическое противостояние с Россией – именно инициировал противостояние с нашей страной», – сказал глава государства. Здесь он также отчасти процитировал новую внешнеполитическую концепцию, где отмечено, что Россия «не считает себя врагом Запада», но будет «всеми силами» отстаивать свое право на «существование и свободное развитие»
Похвала глобальному Югу и приглашение Африке
Больше половины – 10 из 17 – послов на церемонии представляли страны Азии, Африки и Латинской Америки, так называемый «глобальный Юг», страны которого входят в пятерку приоритетных в новой концепции внешней политики России.
Особо отметил Путин отношения с Сирией. Обращаясь к послу страны Башару Джаафари, он отметил, что Дамаск для Москвы – «надежный партнер, союзник в арабском мире и на международной арене в целом». «Будем способствовать полной нормализации внутриполитической обстановки в Сирийской Арабской Республике, ее постконфликтному восстановлению, а также налаживанию связей с соседними странами», – сказал президент. Из соседних стран Россия старается наладить отношения Сирии с Турцией, разорванные в 2012 г. из-за вмешательства Анкары в сирийскую гражданскую войну. На следующей неделе, как заявил 5 апреля глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, министры иностранных дел двух стран встретятся в Москве при российском посредничестве.
Посол Ирака Кахтан Таха Халаф Джанаби услышал от президента России, что Москва осуждает «любое вмешательство» в его внутренние дела и выступает за суверенитет и территориальную целостность. Багдад имеет натянутые отношения с курдской автономией и ранее остановил прокачку нефти из региона в Турцию, «Ведомости» писали об этом 4 апреля.
Обращаясь к послу Зимбабве Амброузу Мутинири – государства, уже 20 лет находящемуся под санкциями ЕС и США, Путин отметил, что дружба двух стран «проверена временем». «Наша страна поддерживает зимбабвийский народ в отстаивании своего суверенитета, особенно в свете развязанной против республики санкционной войны, санкционного давления», – сказал российский президент. Путин отметил, что обоюдным интересам двух стран отвечает « углубление торгово-инвестиционного сотрудничества, развитие промышленной кооперации».
Путин позитивно оценил российско-африканские связи, обращаясь к послам Гвинеи Ньянкой Аба и Экваториальной Гвинеи Лусиано Нкого Ндонг Айекабе. Он пригласил представителей этих африканских государств и Зимбабве на саммит «Россия - Африка», который пройдет в июле этого года. «Будем рады видеть в Санкт-Петербурге лидеров всех африканских стран, а также руководителей региональных организаций», – сказал Путин.
Высоко оценил российский президент и отношения с Парагваем, уважающим, по его словам, культурную автономию его русскоязычных жителей, и с Мексикой. По словам Путина, товарооборот с Мексикой достиг $4 млрд в 2022 г. и это «хороший показатель».
Присутствовал на мероприятии также представитель частично признанной Абхазии Алхас Квициниа. В обновленной концепции внешней политики говорится, что Москва будет поддерживать и защищать своих партнеров «вне зависимости от международного признания». Кроме того, Абхазия входит в наиболее приоритетное направление нового доктринального документа – ближнее зарубежье. «Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии», – заверил Путин абхазского посла.