Владимир Путин раскритиковал Запад и позвал в гости представителей Африки

Особо отметил Путин отношения с Сирией. Обращаясь к послу страны Башару Джаафари, он отметил, что Дамаск для Москвы – «надежный партнер, союзник в арабском мире и на международной арене в целом». «Будем способствовать полной нормализации внутриполитической обстановки в Сирийской Арабской Республике, ее постконфликтному восстановлению, а также налаживанию связей с соседними странами», – сказал президент. Из соседних стран Россия старается наладить отношения Сирии с Турцией, разорванные в 2012 г. из-за вмешательства Анкары в сирийскую гражданскую войну. На следующей неделе, как заявил 5 апреля глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу, министры иностранных дел двух стран встретятся в Москве при российском посредничестве.