Ирак возобновит прокачку нефти в Турцию после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Подробностей соглашения между Эрбилем и Багдадом Гафури не пояснил. 1 апреля Reuters сообщало, что курдская автономия и иракское правительство близки к договоренностям. По словам собеседников агентства, сделка заключалась в том, чтобы экспорт иракской нефти на север осуществлялся совместно иракской государственной компанией SOMO и министерством природных ресурсов Иракского Курдистана. Доходы, по словам источников Reuters, будут зачисляться на счет, контролируемый Багдадом.