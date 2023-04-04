Ирак возобновит прокачку нефти в Турцию после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Ирак возобновит прокачку нефти в Турцию после решения ОПЕК+ о сокращении добычиРанее по трубопроводу прокачивалось почти 0,5% мировой добычи нефти
Власти Ирака и представители автономного Иракского Курдистана предварительно договорились о возобновлении перекачки нефти по трубопроводу Киркук – Джейхан в Турцию. Об этом 3 апреля в своем Twitter сообщил глава департамента внешних связей регионального курдского правительства Лаук Гафури. Возобновление работы трубы, по его словам, возможно «на этой неделе».
Подробностей соглашения между Эрбилем и Багдадом Гафури не пояснил. 1 апреля Reuters сообщало, что курдская автономия и иракское правительство близки к договоренностям. По словам собеседников агентства, сделка заключалась в том, чтобы экспорт иракской нефти на север осуществлялся совместно иракской государственной компанией SOMO и министерством природных ресурсов Иракского Курдистана. Доходы, по словам источников Reuters, будут зачисляться на счет, контролируемый Багдадом.
Информации о перезапуске работы трубопровода предшествовало обнародованное днем 3 апреля решение стран – членов ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,66 млн барр./сутки в дополнение к договоренностям осени 2022 г. о сокращении добычи на 2 млн барр./сутки. Ирак обязался уменьшить производство на 211 000 барр./сутки.