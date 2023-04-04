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Ирак возобновит прокачку нефти в Турцию после решения ОПЕК+ о сокращении добычи

Ранее по трубопроводу прокачивалось почти 0,5% мировой добычи нефти
Илья Лакстыгал
Umit Bektas / Reuters

Власти Ирака и представители автономного Иракского Курдистана предварительно договорились о возобновлении перекачки нефти по трубопроводу Киркук – Джейхан в Турцию. Об этом 3 апреля в своем Twitter сообщил глава департамента внешних связей регионального курдского правительства Лаук Гафури. Возобновление работы трубы, по его словам, возможно «на этой неделе».

Подробностей соглашения между Эрбилем и Багдадом Гафури не пояснил. 1 апреля Reuters сообщало, что курдская автономия и иракское правительство близки к договоренностям. По словам собеседников агентства, сделка заключалась в том, чтобы экспорт иракской нефти на север осуществлялся совместно иракской государственной компанией SOMO и министерством природных ресурсов Иракского Курдистана. Доходы, по словам источников Reuters, будут зачисляться на счет, контролируемый Багдадом.

Информации о перезапуске работы трубопровода предшествовало обнародованное днем 3 апреля решение стран – членов ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,66 млн барр./сутки в дополнение к договоренностям осени 2022 г. о сокращении добычи на 2 млн барр./сутки. Ирак обязался уменьшить производство на 211 000 барр./сутки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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