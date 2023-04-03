Россия закрепила в концепции внешней политики свое положение как «государства-цивилизации»Москва готова ответить тем, кто угрожает ей самой и ее союзникам
Россия впервые с 2016 г. обновила концепцию своей внешней политики, в которой впервые обозначила место страны в мире: он, по мнению Москвы, должен быть многополярным. Документ в актуальной редакции был обнародован 31 марта пресс-службой Кремля, за сутки до начала российского председательства в Совете Безопасности (СБ) ООН. С начала российской специальной военной операции звучали призывы ограничить влияние России в этом международном органе.
Государство-цивилизация
Российская концепция не случайно обнародована за сутки до начала председательства в СБ ООН, заявил «Ведомостям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. В документе констатируется «особое положение России как самобытного государства-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы». Понятие «государство-цивилизация» звучит в документе подобного уровня впервые, говорит главред журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
«Главное отличие от всей предыдущей эпохи, от прежних доктринальных документов, даже от 2016 г., – это явное утверждение, что Россия больше не хочет интегрироваться в глобализационные процессы и проекты, в которых объективно доминирует Запад и включение в которые до последнего момента российским руководством признавалось необратимым. Теперь российское руководство считает страну готовой идти к самодостаточности», – отмечает Лукьянов.
Нынешний статус России, по мнению авторов документа, закрепляется местом постоянного члена СБ ООН, а одним из направлений внешней политики России названо «восстановление» роли организации как центрального международного «координирующего механизма». По словам Суслова, Россия хотела бы наступления «качественно новой эпохи»: «разбавить» тот состав постоянных членов СБ, который не меняется с момента основания ООН, «дружественными» государствами Азии и Африки.
Именно ООН рассматривается Москвой в документе как «главная площадка развития международного права», которое российская сторона декларирует «уважать». Российское же место в ООН в концепции внешней политики обосновывается «значительными ресурсами», ядерным оружием, правопреемственностью СССР и т. д.
Россия в этой системе выполняет задачу по «поддержанию глобального баланса сил и поддержанию многополярной международной системы», выступает в качестве «одного из суверенных центров развития», а также имеет деятельную роль в «ликвидации мировой системы колониализма». По мнению Суслова, во внешнеполитической доктрине очевиден расчет на то, что все перечисленные декларации должны благосклонно восприниматься странами Азии и Африки: «Это должно укреплять позиции и имидж Москвы в незападных странах и ослабить эффект антироссийской критики».
Гибридная война
В концепции говорится, что «ряд государств» пытаются остановить развитие «большей части» мира посредством санкций, конфликтов и «навязыванием деструктивных неолиберальных идеологических установок» в «логике глобального доминирования и неоколониализма». К примеру, Вашингтон видит Россию «угрозой своей гегемонии» и развязал против нее «гибридную войну нового типа». Специальная военная операция на Украине стала, судя по тексту внешнеполитической доктрины, поводом для «обострения многолетней антироссийской политики».
В документе впервые прямо отмечается, что против России ведется «гибридная война», говорит Суслов, до этого политики заявляли об этом лишь на словах. А также говорится о воле к укреплению многополярного мироустройства и наращиванию партнерских отношений во всех сферах – политике, экономике, безопасности – с незападными странами. «Это хотя и кажущееся «раздвоенной картиной» восприятие в целом адекватная в нынешней ситуации стратегия для российского руководства. Здесь недвусмысленно описывается роль, на которую оно претендует для России в мире и которую считает правильной», – считает эксперт.
США, как следует из концепции, наращивают и модернизируют вооружения, что грозит перерасти в «локальную, региональную или глобальную войну». В связи с этим Россия, следует из документа, оставляет за собой право использовать вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников. Здесь авторы документа ссылаются на ст. 51 Устава ООН (прописывает право государств на самооборону, включая коллективную). Также Россия «оставляет за собой право» отвечать на санкции и применять другие политико-экономические меры противодействия.
Лукьянов отмечает, что именно из заявленной в начале документа самодостаточности в определении себя как «государства-цивилизации» вытекает декларируемое Москвой право «свободы рук» – возможность «превентивного» использования военной силы против угроз себе и союзникам. Конкретные союзники в данном документе не названы, но перечислены государства, «подвергающиеся давлению», с ними Россия намерена укреплять сотрудничество в рамках формирования региональных и трансрегиональных объединений.
Близкие друзья
Приоритетным и «наиболее важным» направлением внешней политики названы отношения с «ближним зарубежьем» – всеми, кто «поддерживает добрососедские отношения». На этой части постсоветского пространства Россия заявляет о намерении «предотвращать вооруженные конфликты» и пресекать «цветные революции», защищать их, в том числе в рамках ОДКБ. Новая концепция внешней политики закрепляет в том числе и значимость постсоветского пространства для Москвы. Там, в основном в Центральной Азии, сосредоточены страны – партнеры России и приоритет в отношениях с ними будет возрастать, отмечает политолог Станислав Притчин.
По его словам, это видно и по такому формату, как запущенный в 2022 г. диалог «Россия – Центральная Азия», а также обсуждение, хотя пока не завершившееся успешно, «газового союза» Казахстана, России и Узбекистана, что, скорее всего, определит конфигурацию энергетического и в целом экономического сотрудничества в регионе. «Для России, если смотреть с точки зрения диверсификации внешней политики, это серьезное направление, так как фактически свернуто сотрудничество инфраструктурное, экономическое и политическое с прежде ключевым партнером – ЕС», – подчеркивает Притчин.
Следующими по приоритетности названы отношения с Индией и Китаем в рамках более широкого географического понятия – Евразии. Отмечается, что Россия «стремится к преобразованию» субконтинента в «единое пространство мира, стабильности, развития и процветания». Для этого авторами документа предлагается укреплять ШОС, запускать «широкий интеграционный контур» БЕП, который, говорится в концепции, должен включить ЕАЭС, АСЕАН и ШОС в сопряжении китайского проекта «Один пояс – один путь» и других континентальных инфраструктурных инициатив, включая Север – Юг, Севморпуть и Европа – Западный Китай.
Третьим по важности партнером авторы концепции разместили «исламский мир» стран Ближнего Востока. Первыми среди них значатся Иран, а также Сирия, Турция, Саудовская Аравия и Египет. Россия считает своей миссией в регионе «сглаживание противоречий» и урегулирование вооруженных конфликтов в первую очередь между арабскими странами, Ираном и Израилем.
Наконец, четвертой по важности размещена Африка, с которой Россия, как следует из документа, «солидарна» в желании «более справедливого многополярного мира» и устранении «изощренной неоколониальной практики» Запада. Среди инструментов укрепления сотрудничества назван анонсированный на июнь форум «Россия – Африка». Пятыми в числе ключевых приоритетных направлений внешней политики Москвы названы Латинская Америка и страны Карибского бассейна, государства которых она обещает поддерживать перед лицом «давления США» через «взаимодействие в сферах безопасности» и «военно-технического сотрудничества».
Разобщенный Запад
При этом Москва «не считает себя врагом Запада». Россия, как следует из документа, надеется, что западные государства осознают «бесперспективность своей конфронтационной политики». Но пока она будет «всеми средствами» отстаивать свое право на «существование и свободное развитие», а также иметь целью «устранение рудиментов доминирования США и других недружественных государств».
Друзья России
Среди объединений, с которыми намерена укреплять сотрудничество Россия, – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), РИК (Россия, Индия и Китай), БРИКС (участники РИК, а также Бразилия и Южная Африка), проект Большого Евразийского партнерства (БЕП), ЕАЭС и отчасти совпадающий с ним по участникам оборонительный блок ОДКБ. Целями России называется «оказание поддержки союзникам и партнерам в продвижении общих интересов», а также обеспечение их безопасности вне зависимости от «членства в международных организациях». К таковым относятся, в частности, признанные Россией Южная Осетия и Абхазия. Политолог Александр Немцев пояснил «Ведомостям», что таким образом документально закрепляется «вторичность» мнения других стран по поводу отношений России с непризнанными ООН союзниками. В целом это не ново для международной практики, как, например, отношения Турции с признанной ею Турецкой Республикой Северного Кипра или ряда западных стран – с Косовом.
Европа в документе не входит в пятерку ключевых направлений из-за «недружественности» отношения к России. Условием восстановления отношений с Брюсселем Москва видит отказ от антироссийского курса, на который влияют, по мнению авторов документа, США. Условием для нормализации отношений с ЕС названы «стратегический паритет», мирное сосуществование, «установление баланса интересов» и их обоюдного уважения.
Важно то, что в концепции подчеркивается: наша конфронтация с Западом вынужденная, уверен Суслов. Он напоминает, и это отмечается и в концепции, что Запад не един: Европа и «англосаксонский мир» отделены друг от друга. «Россия надеется на то, что «континентальные» европейские страны, Франция, Германия, Италия, будут менять свою политику и становиться «более независимыми» от американской внешней политики. А с другой стороны, даже с США Россия готова к конструктивным отношениям», – говорит эксперт.
Так что, по мнению Суслова, это не изоляция от Запада, а временная вынужденная конфронтация, ответственность за которую, по мнению Москвы, лежит на той стороне. Она же готова к возвращению к прагматичным отношениям, сказал эксперт. Лукьянов, в свою очередь, не считает данный «реверанс» искренним намерением к примирению. «Размежевание с Западом серьезное и долгосрочное, глубоко прочувствованное с обеих сторон и на обозримую перспективу», – заключает Лукьянов.
«Москва вынуждена укреплять отношения с «мировым большинством» (по доле населения) незападных стран, которые даны в градации по приоритетности отношений», – говорит Суслов.