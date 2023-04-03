Россия закрепила в концепции внешней политики свое положение как «государства-цивилизации»

Друзья России

Среди объединений, с которыми намерена укреплять сотрудничество Россия, – Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), РИК (Россия, Индия и Китай), БРИКС (участники РИК, а также Бразилия и Южная Африка), проект Большого Евразийского партнерства (БЕП), ЕАЭС и отчасти совпадающий с ним по участникам оборонительный блок ОДКБ. Целями России называется «оказание поддержки союзникам и партнерам в продвижении общих интересов», а также обеспечение их безопасности вне зависимости от «членства в международных организациях». К таковым относятся, в частности, признанные Россией Южная Осетия и Абхазия. Политолог Александр Немцев пояснил «Ведомостям», что таким образом документально закрепляется «вторичность» мнения других стран по поводу отношений России с непризнанными ООН союзниками. В целом это не ново для международной практики, как, например, отношения Турции с признанной ею Турецкой Республикой Северного Кипра или ряда западных стран – с Косовом.