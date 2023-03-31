Россия представила новую концепцию внешней политики. Главное

Значительная часть документа уделена отношениям Запада со всем остальным миром. Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений, но рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов, отмечается в нем.