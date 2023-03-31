Россия представила новую концепцию внешней политики. Главное

Россия представила новую концепцию внешней политики. ГлавноеВ ней говорится об адаптации к многополярному миру без монополии Запада
Президент Владимир Путин утвердил обновленную Концепцию внешней политики России. Доклад о ней на заседании Совета безопасности 31 марта сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Кардинальные изменения в международной жизни потребовали от нас серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования. В их числе – Концепция внешней политики РФ, где обозначены принципы, задачи, приоритеты дипломатической деятельности», – отметил Путин.
В обновленную концепцию заложена идея о необходимости прекратить монополию Запада на формирование рамок международной жизни, они должны определяться не в эгоистических интересах Запада, а на основе справедливого баланса интересов, отмечал министр 15 февраля.
Логика документа отражает меняющиеся геополитические реалии и, по сути, революционные «подвижки на внешнем контуре», которые получили ускорение с началом специальной военной операции, добавил Лавров в ходе заседания Совбеза. «В частности, констатируется беспрецедентный за последнее десятилетие уровень международной напряженности. Признается экзистенциальный характер угроз безопасности и развитию нашей страны, создаваемых действиями недружественных государств», – сказал он.
Отношение к другим государствам и межгосударственным объединениям определяется конструктивным, нейтральным или недружественным характером их политики в отношении РФ. Россия оставляет за собой право использовать Вооруженные силы для отражения и предотвращения вооруженного нападения на себя или своих союзников, следует из концепции. Это, вероятно, один из самых важных пунктов документа.
В тексте обновленной концепции также отмечается, что Россия стремится к обеспечению безопасности в равной мере для всех государств на основе принципа взаимности. «Россия самоопределилась в качестве самобытной страны-цивилизации, обширной евразийской и евро-тихоокеанской державы, оплота Русского мира, одного из суверенных центров мирового развития, играющего уникальную роль в поддержании глобального баланса сил и обеспечении мирного, поступательного развития человечества», – говорится в документе.
Значительная часть документа уделена отношениям Запада со всем остальным миром. Россия не считает себя врагом Запада, не изолируется от него и не имеет враждебных намерений, но рассчитывает на осознание им бесперспективности конфронтации с Россией, принятие многополярных реалий, возврат со временем к взаимодействию на основе принципов суверенного равенства и уважения интересов, отмечается в нем.
Один из ключевых тезисов – Россия стремится к формированию такой системы международных отношений, которая обеспечивала бы сохранение культурно-цивилизационной самобытности, безопасности и равные возможности развития для всех государств. Чтобы содействовать адаптации к многополярному миру, РФ намерена уделять приоритетное внимание устранению рудиментов доминирования США и других недружественных государств в мировых делах, созданию условий для отказа любого государства от неоколониальных и гегемонистских амбиций.
Россия рассматривает курс США как главный источник антироссийской политики и рисков для своей безопасности и международного мира, а большая самостоятельность от США благоприятно сказалась бы на безопасности и благополучии европейских стран, говорится в документе.
Приоритеты гуманитарной политики России за рубежом – противодействие кампании русофобии, защита русского языка, российской культуры, спорта и РПЦ от дискриминации, страна выступает за консолидацию международных усилий, направленных на защиту универсальных и традиционных духовно-нравственных ценностей.
Россия будет содействовать снижению возможностей недружественных государств злоупотреблять своим монопольным или доминирующим положением в отдельных сферах мировой экономики и при этом – расширению участия развивающихся государств в глобальном экономическом управлении. Важное значение отводится углублению и координации связей с дружественными «глобальными центрами силы» – Китаем и Индией, а также сотрудничеству с Латинской Америкой на деидеологизированной и взаимовыгодной основе.
В конце декабря 2022 г. официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Москва при подготовке проекта концепции внешней политики учитывала новую стратегическую концепцию НАТО. Она также отметила, что российская концепция строится на таких принципах, как последовательность, независимость, многовекторность, открытость, предсказуемость, прагматизм и опора на национальные интересы.