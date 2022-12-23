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МИД: Россия учитывала планы НАТО при подготовке концепции внешней политики

Ведомости

Россия при подготовке проекта концепции внешней политики учитывала новую стратегическую концепцию НАТО, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

По словам дипломата, при подготовке концепции используется широкий диапазон источников информации, включая подходы влиятельных иностранных государств и межгосударственных объединений. «К их числу относится и новая стратегическая концепция Североатлантического альянса, принятая в 2022 г.», — цитирует Захарову пресс-служба МИДа.

Она также отметила, что российская концепция строится на таких принципах, как последовательность, независимость, многовекторность, открытость, предсказуемость, прагматизм и опора на национальные интересы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что новая концепция внешней политики пока не утверждена, для этого нужно заседание «большого» Совбеза.

29 июня на саммите в Мадриде страны НАТО утвердили новую стратегическую концепцию развития альянса, в которой Россия признана «самой опасной и прямой угрозой безопасности» НАТО, а также «миру и стабильности в Евроатлантическом регионе». При этом НАТО утверждает, что не стремится к конфронтации с Москвой и не представляет угрозы для страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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