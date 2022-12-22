МИД предупредил Грецию о последствиях в случае передачи российских С-300 Украине

Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос ранее заявил, что правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США установят на их место систему Patriot. Он уточнил, что в таком случае система останется под контролем американцев, так как о покупке речь не идет.