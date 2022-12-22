МИД предупредил Грецию о последствиях в случае передачи российских С-300 Украине
Россия предупреждает Грецию о последствиях и ответственности за нарушение контракта в случае, если Афины передадут российские зенитно-ракетные комплексы С-300 Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.
«Вся направленная Киеву военная техника будет своевременно отслежена и рассмотрена в качестве законной цели для поражения. Пока еще не поздно — можно отказаться от опасных замыслов. Еще раз предупреждаем греческое руководство об ответственности», — отметила дипломат.
По ее словам, отправка С-300 может не только нарушить межправительственные соглашения, но и ослабить обороноспособность Греции в сфере ПВО.
Министр национальной обороны Греции Никос Панайотопулос ранее заявил, что правительство страны готово отправить ЗРК С-300 с Крита на Украину, если США установят на их место систему Patriot. Он уточнил, что в таком случае система останется под контролем американцев, так как о покупке речь не идет.
Захарова также не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.