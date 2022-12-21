Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Белоруссии

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации, но не посылает туда своих военных. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он.