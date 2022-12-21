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Греция закрыла воздушное пространство для самолетов из Белоруссии

Ведомости

Управление гражданской авиации Греции (НСАА) запретило национальным авиаперевозчикам выполнять рейсы в Белоруссию, а также закрыло воздушное пространство страны для воздушных судов, вылетающих из Белоруссии. Об этом сообщило местное издание Pentapostagma со ссылкой на заявление НСАА. 

По информации издания, решение было принято на фоне растущих опасений по поводу возможного участия Белоруссии в специальной военной операции на Украине. 

В начале октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия принимает участие в спецоперации, но не посылает туда своих военных. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем свои обязательства», — сказал он. 

Помимо этого, 10 октября Лукашенко сообщил о развертывании совместной региональной группировки войск, об этом он договорился с президентом России Владимиром Путиным. В рамках этого решения он поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. Лукашенко также указал на угрозу Белоруссии со стороны Украины. По его словам, Украина работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

ЕС запретил белорусским авиакомпаниям полеты над странами блока еще в июне прошлого года после инцидента с самолетом Ryanair, который экстренно сел в Минске. ЕС также рекомендовал европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. Более 20 стран закрыли свое воздушное пространство для белорусского авиаперевозчика. 

Самолет Ryanair, следовавший 23 мая из Афин в Вильнюс, во время пересечения территории Белоруссии был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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