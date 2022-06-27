Софья Сапега попросила Лукашенко о помиловании
Россиянка Софья Сапега, осужденная на шесть лет колонии в Белоруссии, написала прошение о помиловании на имя президента страны Александра Лукашенко, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на адвоката семьи Антона Гашинского.
«На прошлой неделе адвокат завез подготовленное прошение для Софьи, чтобы она подала его через администрацию колонии в комиссию по помилованию (при президенте Лукашенко – ред.). Его подали в администрацию колонии, она будет рассматривать и решать вопрос о дальнейшей передаче в комиссию», — рассказал Гашинский.
По его словам, в законодательстве не указаны конкретные сроки рассмотрения документов и передачи их администрацией колонии в комиссию о помиловании. Отчим Сапеги Сергей Дудич подтвердил агентству, что на прошлой неделе Софья и ее адвокат готовили документы для прошения о помиловании.
3 июня Лукашенко заявил, что Сапегу могут передать России, чтобы она отбывала срок там. «Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — подчеркнул он.
6 мая Гродненский областной суд приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Ее признали виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. Сапега должна выплатить компенсацию морального вреда потерпевшим на 167 500 белорусских руб. и судебной пошлины в размере 7400 руб.
Сапега — подруга Романа Протасевича — экс-главного редактора Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским и террористическим. Их задержали в мае 2021 г.: молодые люди летели на самолете Ryanair из Афин в Вильнюс, однако борт был вынужден совершить экстренную посадку в Минске, потому что белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении письма о бомбе на борту.
После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде в квартире родителей. В СК Белоруссии сообщали, что обвиняемые заключили сделку со следствием и дают признательные показания. В декабре того же года она направляла белорусскому президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этому вопросу.