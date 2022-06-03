Лукашенко допустил передачу осужденной Сапеги в Россию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осужденную россиянку Софью Сапегу в Россию, сообщила «БелТА».
«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать <…> Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — отметил Лукашенко.
6 мая Гродненский областной суд назначил Сапеге шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Девушку обвиняли по семи уголовным статьям. В частности, она признана виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. По решению суда Сапега должна выплатить компенсации морального вреда потрепавшим на 167 500 белорусских руб. и судебной пошлины в размере 7400 руб.
Сапега — бывшая девушка Романа Протасевича — бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским и террористическим. Их обоих задержали в мае 2021 г. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении электронного письма о бомбе, заложенной на борту.
После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде на квартире родителей. В Следственном комитете Белоруссии сообщали, что обвиняемые заключили сделку со следствием и дают признательные показания. В декабре того же года она направляла белорусскому президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этому вопросу.