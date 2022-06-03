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Лукашенко допустил передачу осужденной Сапеги в Россию

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможности передать осужденную россиянку Софью Сапегу в Россию, сообщила «БелТА».

«Жалко девчонку. Надо вопрос этот решать <…> Она же россиянка. У нас есть практика. Мы можем российского гражданина передать в Россию. Пусть она там отбывает срок. Или они что хотят, там делают. Думаю, для нее наука большая», — отметил Лукашенко.

6 мая Гродненский областной суд назначил Сапеге шесть лет лишения свободы в колонии общего режима. Девушку обвиняли по семи уголовным статьям. В частности, она признана виновной в незаконном сборе и распространении информации о частной жизни другого лица без его согласия, повлекших причинение вреда правам, свободам и законным интересам потерпевших. По решению суда Сапега должна выплатить компенсации морального вреда потрепавшим на 167 500 белорусских руб. и судебной пошлины в размере 7400 руб.

Сапега — бывшая девушка Романа Протасевича — бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, который признан в Белоруссии экстремистским и террористическим. Их обоих задержали в мае 2021 г. Сапега и Протасевич находились на борту лайнера Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс над территорией Белоруссии. Самолет был вынужден совершить экстренную посадку в Минске после того, как белорусские авиадиспетчеры сообщили о получении электронного письма о бомбе, заложенной на борту.

После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде на квартире родителей. В Следственном комитете Белоруссии сообщали, что обвиняемые заключили сделку со следствием и дают признательные показания. В декабре того же года она направляла белорусскому президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этому вопросу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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