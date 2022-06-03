Лукашенко допустил передачу осужденной Сапеги в Россию

После задержания Сапега находилась в СИЗО, с октября 2021 г. — под домашним арестом по месту прописки в белорусской Лиде на квартире родителей. В Следственном комитете Белоруссии сообщали, что обвиняемые заключили сделку со следствием и дают признательные показания. В декабре того же года она направляла белорусскому президенту Александру Лукашенко прошение о помиловании. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков тогда выразил обеспокоенность судьбой Сапеги. По его словам, Москва находилась «в постоянном диалоге» с Минском по этому вопросу.