Американский спецпосланник может встретиться с Путиным

Это может стать третьей поездкой Уиткоффа в Россию после вступления Трампа в должность. 11 февраля он посетил страну после освобождения Москвой американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта он также прибыл в Москву для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме.