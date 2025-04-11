Американский спецпосланник может встретиться с Путиным
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.
Поездка Уиткоффа происходит на фоне переговоров по перемирию между Россией и Украиной. Согласно материалу, президент США Дональд Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса».
Один из собеседников портала рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России. Ограничения могут быть введены либо через исполнительную власть, либо через конгресс США.
Это может стать третьей поездкой Уиткоффа в Россию после вступления Трампа в должность. 11 февраля он посетил страну после освобождения Москвой американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта он также прибыл в Москву для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме.
Как рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, политики планировали обсудить не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших российско-американских отношений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.