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Американский спецпосланник может встретиться с Путиным

Ведомости

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф отправился в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет Axios со ссылкой на источники.

Поездка Уиткоффа происходит на фоне переговоров по перемирию между Россией и Украиной. Согласно материалу, президент США Дональд Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса».

Один из собеседников портала рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России. Ограничения могут быть введены либо через исполнительную власть, либо через конгресс США.

Это может стать третьей поездкой Уиткоффа в Россию после вступления Трампа в должность. 11 февраля он посетил страну после освобождения Москвой американца Марка Фогеля, отбывавшего срок по делу о контрабанде наркотиков. 13 марта он также прибыл в Москву для переговоров с Путиным, которые состоялись в закрытом режиме. 

Как рассказывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, политики планировали обсудить не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших российско-американских отношений. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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