В Кремле рассказали о визите Уиткоффа в Москву

В Кремле рассказали о визите Уиткоффа в МосквуОн представил Путину дополнительную информацию о переговорах Украины и США, рассказал Песков
В ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным спецпосланник президента США Стив Уиткофф представил российской стороне дополнительную информацию о прошедших переговорах украинской и американской делегаций в Саудовской Аравии, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Политики встретились в Москве вечером 13 марта. Через Уиткоффа Путин также передал президенту США Дональду Трампу дополнительные сигналы, рассказал Песков.
13 марта самолет, числящийся за компанией Уиткоффа, приземлился в Москве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил «Известиям», что встреча Путина и Уиткоффа состоится 13 марта в закрытом режиме. Позже помощник президента также раскрыл, что политики планировали обсудить не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших российско-американских отношений.