В Кремле рассказали о визите Уиткоффа в Москву

13 марта самолет, числящийся за компанией Уиткоффа, приземлился в Москве. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил «Известиям», что встреча Путина и Уиткоффа состоится 13 марта в закрытом режиме. Позже помощник президента также раскрыл, что политики планировали обсудить не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших российско-американских отношений.