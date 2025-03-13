Ушаков раскрыл темы для обсуждения между Путиным и Уиткоффом
Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф будут обсуждать не только перемирие и Украину, но и вопросы развития дальнейших отношений, передает корреспондент «Ведомостей».
«И пока мы обсуждаем, так сказать, общее наполнение, возможно, нового стратегического курса между США и Россией. Но прежде чем к этому перейти, американцы хотят завершить конфликт на Украине», – заключил Ушаков.
Самолет, числящийся за компанией Уиткоффа, днем приземлился в Москве.
Путин по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что может созвониться с президентом США для обсуждения идеи перемирия с Украиной. Путин подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает идею перемирия, но остаются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.