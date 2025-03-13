Путин анонсировал возможный телефонный разговор с Трампом по перемирию

Перед пресс-конференцией Путина и Лукашенко помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что 13 марта разговор между российским и американским лидерами не состоится. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но он не исключил возможность подобных контактов «завтра, как, впрочем, и послезавтра».