Путин анонсировал возможный телефонный разговор с Трампом по перемирию
Президент России Владимир Путин заявил, что может созвониться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения идеи перемирия с Украиной. Об этом российский лидер рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Путин подчеркнул, что Россия, безусловно, поддерживает идею перемирия с Украиной, но остаются некоторые вопросы, которые необходимо обсудить с американской стороной.
Перед пресс-конференцией Путина и Лукашенко помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что 13 марта разговор между российским и американским лидерами не состоится. Позже эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но он не исключил возможность подобных контактов «завтра, как, впрочем, и послезавтра».