Ушаков: разговор Путина и Трампа 13 марта не ожидается

Самолет, числящийся за компанией Уиткоффа, днем приземлился в Москве. В ходе брифинга 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о скором прибытии в РФ Уиткоффа. «Все остальное скажем позже», – сказал Песков.