Ушаков: разговор Путина и Трампа 13 марта не ожидается
Разговора между президентом РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом сегодня не ожидается, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков перед пресс-конференцией Путина и лидера Белоруссии Александра Лукашенко.
13 марта Ушаков допустил проведение переговоров Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Самолет, числящийся за компанией Уиткоффа, днем приземлился в Москве. В ходе брифинга 13 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о скором прибытии в РФ Уиткоффа. «Все остальное скажем позже», – сказал Песков.