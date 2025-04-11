Трамп призвал Россию предпринять шаги для остановки боев на Украине
Россия должна начать действовать для остановки боевых действий на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
«Россия должна начать действовать. Слишком много людей умирает, тысячи в неделю», – написал он.
Трамп вновь повторил свои слова о том, что конфликта могло бы не случиться, если бы он был президентом в 2022 г.
Заявление Трампа было опубликовано перед началом переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. О начале встречи сообщили в Кремле в 17:42 мск. Предположительно, она проходит в Санкт-Петербурге.
Как писал со ссылкой на источники портал Axios, первый сообщивший о поездке Уиткоффа в Россию 11 апреля, президент США «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса». Один из собеседников рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России.
30 марта Трамп сказал NBC News, что если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине, то США установят вторичные пошлины на российскую нефть.