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Трамп призвал Россию предпринять шаги для остановки боев на Украине

Ведомости

Россия должна начать действовать для остановки боевых действий на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Россия должна начать действовать. Слишком много людей умирает, тысячи в неделю», – написал он. 

Трамп вновь повторил свои слова о том, что конфликта могло бы не случиться, если бы он был президентом в 2022 г.

Заявление Трампа было опубликовано перед началом переговоров президента РФ Владимира Путина со спецпосланником американского лидера по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом. О начале встречи сообщили в Кремле в 17:42 мск. Предположительно, она проходит в Санкт-Петербурге.

Как писал со ссылкой на источники портал Axios, первый сообщивший о поездке Уиткоффа в Россию 11 апреля, президент США «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса». Один из собеседников рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России.

30 марта Трамп сказал NBC News, что если Москва и Вашингтон не смогут выработать сделку о прекращении конфликта на Украине, то США установят вторичные пошлины на российскую нефть.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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