Трамп призвал Россию предпринять шаги для остановки боев на Украине

Как писал со ссылкой на источники портал Axios, первый сообщивший о поездке Уиткоффа в Россию 11 апреля, президент США «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса». Один из собеседников рассказал, что если к концу месяца не будет достигнуто перемирие, Трамп может ввести дополнительные санкции против России.