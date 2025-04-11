Дмитриев встретился с Уиткоффом в Петербурге

Ранее 11 апреля визит Уиткоффа в Россию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также пообещал, что Кремль проинформирует о встрече американского спецпосланника с российским лидером Владимиром Путиным, если она состоится. Песков также сообщал, что 11 апреля Путин будет работать в Санкт-Петербурге.