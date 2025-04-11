Дмитриев встретился с Уиткоффом в Петербурге

Дмитриев встретился с Уиткоффом в ПетербургеПо данным СМИ, спецпосланник президента США также планирует переговоры с Путиным
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.
Уточняется, что Дмитриев и Уиткофф встретились в гостинице «Гранд Европа», после чего уехали в кортеже.
Ранее 11 апреля визит Уиткоффа в Россию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также пообещал, что Кремль проинформирует о встрече американского спецпосланника с российским лидером Владимиром Путиным, если она состоится. Песков также сообщал, что 11 апреля Путин будет работать в Санкт-Петербурге.
Axios писал, что Уиткофф намерен встретиться с Путиным. Обращалось внимание, что этот визит проходит в условиях переговоров по украинскому перемирию.