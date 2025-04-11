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Дмитриев встретился с Уиткоффом в Петербурге

По данным СМИ, спецпосланник президента США также планирует переговоры с Путиным
Ведомости

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев встретился со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге, передает ТАСС.

Уточняется, что Дмитриев и Уиткофф встретились в гостинице «Гранд Европа», после чего уехали в кортеже.

Ранее 11 апреля визит Уиткоффа в Россию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также пообещал, что Кремль проинформирует о встрече американского спецпосланника с российским лидером Владимиром Путиным, если она состоится. Песков также сообщал, что 11 апреля Путин будет работать в Санкт-Петербурге.

Axios писал, что Уиткофф намерен встретиться с Путиным. Обращалось внимание, что этот визит проходит в условиях переговоров по украинскому перемирию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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