Песков подтвердил прибытие в Россию американского спецпосланника

Песков подтвердил прибытие в Россию американского спецпосланникаКремль сообщит о встрече Уиткоффа с Путиным, если она состоится
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф действительно прибыл в Россию. Это подтвердил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.
«Да, я подтверждаю, он, действительно, прилетел», – сказал представитель Кремля журналистам.
По его словам, Кремль проинформирует о встрече Уиткоффа с президентом Владимиром Путиным, если она состоится.
11 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф отправился в Москву. По данным новостного сайта, там он планирует встретиться с Путиным. В материале указывается, что поездка американского спецпосланника проходит на фоне переговоров по украинскому перемирию. Отмечено, что президент США Дональд Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса».