Песков подтвердил прибытие в Россию американского спецпосланника

11 апреля Axios со ссылкой на источники сообщил, что Уиткофф отправился в Москву. По данным новостного сайта, там он планирует встретиться с Путиным. В материале указывается, что поездка американского спецпосланника проходит на фоне переговоров по украинскому перемирию. Отмечено, что президент США Дональд Трамп «разочарован тем, что переговоры за последние недели не достигли существенного прогресса».