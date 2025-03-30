Дональд Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на нефть

«Если я не смогу достичь сделки с Россией по остановке конфликта на Украине, и я буду считать это виной России – а это может быть и не так – но если я подумаю, что виновата Россия, то введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть из России», – сказал Трамп.