Газета
Телеграм
/ Политика

Дональд Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на нефть

Ведомости

Если Россия и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Об этом в телефонном разговоре с журналисткой телеканала NBC News Кристен Велкер заявил американский президент Дональд Трамп.

«Если я не смогу достичь сделки с Россией по остановке конфликта на Украине, и я буду считать это виной России – а это может быть и не так – но если я подумаю, что виновата Россия, то введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть из России», – сказал Трамп.

Телеканал также процитировал объяснение Трампом принципов работы этих мер: «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами… Будут 25%-е тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть». Подчеркивается, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.

Иначе говоря, вторичные пошлины – это тарифы, которые могут быть введены на товары из стран, которые покупают нефть у России. Аналогичные меры США применяют в отношении стран, которые покупают нефть у Венесуэлы.

«Я был очень зол, когда [президент России Владимир] Путин коснулся вопроса надежности [президента Украины Владимира] Зеленского и начал говорить о новом руководстве Украины», – процитировала Трампа Велкер. Журналист сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.

При этом, согласно NBC News, Трамп в очередной раз подчеркнул наличие «очень хороших отношений» с Путиным и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных