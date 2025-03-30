Дональд Трамп пригрозил России вторичными пошлинами на нефть
Если Россия и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта, то Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть. Об этом в телефонном разговоре с журналисткой телеканала NBC News Кристен Велкер заявил американский президент Дональд Трамп.
«Если я не смогу достичь сделки с Россией по остановке конфликта на Украине, и я буду считать это виной России – а это может быть и не так – но если я подумаю, что виновата Россия, то введу вторичные пошлины на нефть, на всю нефть из России», – сказал Трамп.
Телеканал также процитировал объяснение Трампом принципов работы этих мер: «Если вы покупаете нефть у России, то вы не можете вести дела с Соединенными Штатами… Будут 25%-е тарифы на всю нефть, от 25 до 50% на всю нефть». Подчеркивается, что торговые пошлины могут быть введены, если в течение месяца не будет достигнута сделка о прекращении огня.
Иначе говоря, вторичные пошлины – это тарифы, которые могут быть введены на товары из стран, которые покупают нефть у России. Аналогичные меры США применяют в отношении стран, которые покупают нефть у Венесуэлы.
«Я был очень зол, когда [президент России Владимир] Путин коснулся вопроса надежности [президента Украины Владимира] Зеленского и начал говорить о новом руководстве Украины», – процитировала Трампа Велкер. Журналист сообщила, что Трамп планирует провести с Путиным очередной телефонный разговор в ближайшее время.
При этом, согласно NBC News, Трамп в очередной раз подчеркнул наличие «очень хороших отношений» с Путиным и что его «злоба» быстро исчезнет, если Путин «примет правильное решение».