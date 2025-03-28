США снова отложили введение санкций против сербской NIS

США снова отложили введение санкций против сербской NISВучич поблагодарил американских партнеров за понимание
США отложили вступление в силу санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% в собственности «Газпром нефти» и «Газпрома»). Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Мы сделали это! Мы получили еще 30 дней отсрочки санкций для NIS. Спасибо всем людям в Сербии, которые боролись, и спасибо американским партнерам за понимание. Мы сохранили стабильность, мы возвращаем Сербию на путь успеха», – написал Вучич.
10 января Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) объявило о санкциях против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в «Нефтяной индустрии Сербии». Вице-премьер республики Александр Вулин заявил 26 января, что страна не собирается «грабить» компанию и не будет принимать никаких мер, не согласованных с Россией.
4 февраля NIS направила в OFAC запрос о 90-дневной отсрочке санкций. 27 февраля Вучич заявил, что США согласились отложить введение ограничений на 30 дней.
Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович предупреждала, что американские санкции могут отразиться на экономике страны. Директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в январе говорил «Ведомостям», что хотя ограничения в отношении нефтяных компаний вводились Соединенными Штатами и раньше, обновленный в начале года список стал «заметным шагом». В частности, новое санкционное определение минфина значит, что теперь «сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций».
В конце февраля Вулин на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета в Москве заявил, что Сербия не будет национализировать сербскую энергетическую компанию NIS, которая наполовину принадлежит «Газпрому». По его словам, США предлагали это сделать за невведение санкций. Вулин также выразил надежду, что США и РФ договорятся между собой.