США снова отложили введение санкций против сербской NIS

Министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович предупреждала, что американские санкции могут отразиться на экономике страны. Директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев в январе говорил «Ведомостям», что хотя ограничения в отношении нефтяных компаний вводились Соединенными Штатами и раньше, обновленный в начале года список стал «заметным шагом». В частности, новое санкционное определение минфина значит, что теперь «сам факт принадлежности к энергетическому сектору России является достаточным основанием для блокирующих санкций».