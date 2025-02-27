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Вучич заявил об отсрочке санкций США против NIS на 30 дней

Ведомости

Минфин США отложил вступление в силу санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому»). Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы получили дополнительные 30 дней для сербской нефтяной промышленности. Хорошая новость для граждан Сербии», – отметил Вучич.

Он приложил к публикации лицензию минфина США на проведение транзакций NIS до 28 марта 2025 г.

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 26 января подчеркнул, что страна не собирается «грабить» NIS и не будет принимать никаких мер, не согласованных с Россией.

4 февраля «Нефтяная индустрия Сербии» направила управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запрос о 90-дневной отсрочке санкций. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил надежду на позитивную реакцию Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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