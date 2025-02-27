Вучич заявил об отсрочке санкций США против NIS на 30 дней
Минфин США отложил вступление в силу санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому»). Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич на своей странице в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Мы получили дополнительные 30 дней для сербской нефтяной промышленности. Хорошая новость для граждан Сербии», – отметил Вучич.
Он приложил к публикации лицензию минфина США на проведение транзакций NIS до 28 марта 2025 г.
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 26 января подчеркнул, что страна не собирается «грабить» NIS и не будет принимать никаких мер, не согласованных с Россией.
4 февраля «Нефтяная индустрия Сербии» направила управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запрос о 90-дневной отсрочке санкций. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил надежду на позитивную реакцию Вашингтона.