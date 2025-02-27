Вучич заявил об отсрочке санкций США против NIS на 30 дней

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры коснулись и зарубежных структур, включая сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. Вице-премьер Сербии Александр Вулин 26 января подчеркнул, что страна не собирается «грабить» NIS и не будет принимать никаких мер, не согласованных с Россией.