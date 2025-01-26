Сербия не будет принимать решения по NIS без согласования с Россией

«Мы не будем грабить NIS и не будем делать ничего, что не согласовано с нашими друзьями, с нашими братьями из России, так же как мы не сделали бы такого ни для кого другого. Мы не будем принимать никаких мер, никакого решения по вопросу NIS, не согласованного с Россией», – сказал он (цитата по Srbija Danas).