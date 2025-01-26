Сербия не будет принимать решения по NIS без согласования с Россией

Сербия не будет принимать решения по NIS без согласования с РоссиейБелград не собирается отнимать долю РФ в связи с санкциями США, заявил вице-премьер Вулин
Сербия не собирается «отнимать» «Нефтяную индустрию Сербии» (NIS) у России в связи с санкциями США, все решения по сербской нефтегазовой компании принимаются после согласования с Россией. Об этом заявил вице-премьер Александр Вулин.
«Мы не будем грабить NIS и не будем делать ничего, что не согласовано с нашими друзьями, с нашими братьями из России, так же как мы не сделали бы такого ни для кого другого. Мы не будем принимать никаких мер, никакого решения по вопросу NIS, не согласованного с Россией», – сказал он (цитата по Srbija Danas).
Сербские власти также не будут действовать аналогичным образом в отношении американских и европейских компаний в стране: «Конечно не будем, мы не нация грабителей».
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», в список вошли и зарубежные структуры, в том числе сербская NIS, доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». «Газпром нефть» в 2022 г. снизила долю в сербской NIS до 50%, «Газпром» получил 6,15%.
Президент Сербии Александр Вучич говорил в декабре 2024 г., что Белград начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии». Ранее Вучич говорил, что власти республики могут быть вынуждены выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли NIS для защиты от воздействия антироссийских санкций.
Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен (при руководстве Джо Байдена) 12 января заявил, что для США работа NIS приемлема при условии, что не будет оттока денег в Россию, а для этого долю российской стороны в этой компании необходимо свести к нулю.