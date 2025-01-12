Помощник госсекретаря США призвал свести к нулю долю России в сербской NIS

Помощник госсекретаря США призвал свести к нулю долю России в сербской NISО возможности выкупа российской части нефтяного бизнеса ранее говорил президент Сербии
Для США работа «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) приемлема при условии, что не будет оттока денег в Россию, а для этого долю российской стороны в этой компании необходимо свести к нулю, заявил RTS помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», в список вошли и зарубежные структуры, в том числе сербская NIS, доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». Президент Сербии Александр Вучич говорил в середине декабря прошлого года, что Белград начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».
США ввели санкции против более чем 300 российских компаний, напомнил О'Брайен. Ограничения, пояснил он, направлены против танкеров, перевозящих российскую нефть, и компаний, которые получают выгоду от торговли энергоносителями с Москвой.
«Россия купила NIS за очень небольшую сумму и теперь вывозит из Сербии больше денег, которые может потратить на Украине. Мы хотели бы, чтобы этот поток ресурсов прекратился, был остановлен», – сказал он.
Помощник госсекретаря США сообщил также, что в Вашингтоне пообещали сербскому правительству не допустить перебоев в поставках нефти в республику. Он подчеркнул, что если Сербия будет «полностью соблюдать закон», то она выведет российский капитал и со временем выиграет от этого решения.
«Не должно быть оттока денег в Россию, и мы не хотим, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. Таким образом, единственный способ свести риск к нулю – это свести к нулю долю российской собственности», – сказал О'Брайен.
Он добавил, что аналогичные меры уже принимались в отношении компаний РФ в других странах – в Нидерландах, Швейцарии и Турции и что Сербия в этом плане «не уникальна».