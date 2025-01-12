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Помощник госсекретаря США призвал свести к нулю долю России в сербской NIS

О возможности выкупа российской части нефтяного бизнеса ранее говорил президент Сербии
Ведомости

Для США работа «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) приемлема при условии, что не будет оттока денег в Россию, а для этого долю российской стороны в этой компании необходимо свести к нулю, заявил RTS помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», в список вошли и зарубежные структуры, в том числе сербская NIS, доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». Президент Сербии Александр Вучич говорил в середине декабря прошлого года, что Белград начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».

США ввели санкции против более чем 300 российских компаний, напомнил О'Брайен. Ограничения, пояснил он, направлены против танкеров, перевозящих российскую нефть, и компаний, которые получают выгоду от торговли энергоносителями с Москвой.

«Россия купила NIS за очень небольшую сумму и теперь вывозит из Сербии больше денег, которые может потратить на Украине. Мы хотели бы, чтобы этот поток ресурсов прекратился, был остановлен», – сказал он.

Помощник госсекретаря США сообщил также, что в Вашингтоне пообещали сербскому правительству не допустить перебоев в поставках нефти в республику. Он подчеркнул, что если Сербия будет «полностью соблюдать закон», то она выведет российский капитал и со временем выиграет от этого решения.

«Не должно быть оттока денег в Россию, и мы не хотим, чтобы Россия управляла этой ключевой компанией в Сербии. Таким образом, единственный способ свести риск к нулю – это свести к нулю долю российской собственности», – сказал О'Брайен.

Он добавил, что аналогичные меры уже принимались в отношении компаний РФ в других странах – в Нидерландах, Швейцарии и Турции и что Сербия в этом плане «не уникальна».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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