Помощник госсекретаря США призвал свести к нулю долю России в сербской NIS

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Ограничительные меры затронули нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти», в список вошли и зарубежные структуры, в том числе сербская NIS, доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». Президент Сербии Александр Вучич говорил в середине декабря прошлого года, что Белград начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии».