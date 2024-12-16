Президент Сербии анонсировал начало переговоров с США и Россией из-за санкций
Сербия начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), доли в которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом заявил в своем обращении президент Сербии Александр Вучич, сообщается на сайте новостной телерадиокомпании b92.
По словам Вучича, он рассмотрел информация о том, что США и некоторые другие страны введут санкции против NIS и проанализировал, как с этим бороться и обеспечить безопасность граждан Сербии. Сербский президент добавил, что переговоры с «американцами, россиянами и всеми остальными» начнутся 16 декабря.
14 декабря Вучич сообщил, что США в ближайшее время введут санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии». После введения санкций, отметил Вучич, компания – оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит пропускать сырье по нефтепроводу.
«Газпром нефть» в 2022 г. снизила долю в сербской NIS до 50%, «Газпром» получил 6,15%. Тогда Вучич говорил, что власти республики могут быть вынуждены в будущем выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли NIS для защиты от воздействия антироссийских санкций. Газета FT со ссылкой на источники писала, что несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик.