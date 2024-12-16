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Президент Сербии анонсировал начало переговоров с США и Россией из-за санкций

Ведомости

Сербия начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS), доли в которой принадлежат российским «Газпром нефти» и «Газпрому». Об этом заявил в своем обращении президент Сербии Александр Вучич, сообщается на сайте новостной телерадиокомпании b92.

По словам Вучича, он рассмотрел информация о том, что США и некоторые другие страны введут санкции против NIS и проанализировал, как с этим бороться и обеспечить безопасность граждан Сербии. Сербский президент добавил, что переговоры с «американцами, россиянами и всеми остальными» начнутся 16 декабря.

14 декабря Вучич сообщил, что США в ближайшее время введут санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии». После введения санкций, отметил Вучич, компания – оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит пропускать сырье по нефтепроводу.

«Газпром нефть» в 2022 г. снизила долю в сербской NIS до 50%, «Газпром» получил 6,15%. Тогда Вучич говорил, что власти республики могут быть вынуждены в будущем выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли NIS для защиты от воздействия антироссийских санкций. Газета FT со ссылкой на источники писала, что несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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