Вучич анонсировал санкции США против NIS из-за «Газпрома»
США в ближайшее время введут санкции против компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS), доли в которой принадлежат российским «Газпром нефть» и «Газпром», заявил президент Сербии Александр Вучич.
«Наверное, одна из самых тяжелых новостей за последние несколько лет. Подтверждена новость о том, что США через несколько дней введут полные санкции против NIS из-за российской собственности», – сказал он в эфире TV Informer.
После введения санкций, отметил Вучич, компания – оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии прекратит пропускать сырье по нефтепроводу.
«Газпром нефть» в 2022 г. снизила долю в сербской NIS до 50%, «Газпром» получил 6,15%, напоминает «РИА Новости». Вучич в ноябре того же года говорил, что власти республики могут быть вынуждены в будущем выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли NIS для защиты от воздействия антироссийских санкций. Газета FT со ссылкой на источники писала, что несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик.