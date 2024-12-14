Вучич анонсировал санкции США против NIS из-за «Газпрома»

«Газпром нефть» в 2022 г. снизила долю в сербской NIS до 50%, «Газпром» получил 6,15%, напоминает «РИА Новости». Вучич в ноябре того же года говорил, что власти республики могут быть вынуждены в будущем выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли NIS для защиты от воздействия антироссийских санкций. Газета FT со ссылкой на источники писала, что несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик.