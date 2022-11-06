FT: власти Сербии допускают выкуп контрольного пакета акций NIS у «Газпром нефти»
Власти Сербии могут быть вынуждены в будущем выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) для защиты от воздействия антироссийских санкций. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Сербии Александр Вучич.
По словам сербского лидера, Белград также готовит полдюжины других проектов по диверсификации источников энергии в стране, включая более тесное сотрудничество с Венгрией.
«Это безумие, что мы раньше не думали о соединении друг с другом и создании этой инфраструктурной сети», — сказал Вучич.
Покупка российскими компаниями сербских операторов газохранилищ и нефтеперерабатывающих заводов, а также выявленная недавно неспособность Белграда обеспечить долгосрочные альтернативные поставки энергоресурсов сделали страну уязвимой из-за санкций ЕС против РФ. В последние годы Сербия импортировала весь свой газ и до половины объемов нефти из России, отмечает издание.
Нефть поступает в Сербию в основном по трубопроводу из Хорватии, но «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», заявлял ранее представитель правительства страны Золтан Ковач. Речь идет о санкциях ЕС, которые препятствуют морским перевозкам нефти из России. Эти ограничения вступят в силу в декабре. Издание отмечает, что из-за этого поставки российской нефти в Сербию через Хорватию станут невозможны.
Также газета пишет о риске того, что NIS больше не сможет вести дела с европейскими структурами. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик. MOL отказалась от комментариев.
В октябре Вучич провел переговоры о сотрудничестве в сфере энергетики с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры двух стран договорились о строительстве нефтепровода, который позволит снабжать Сербию сырой нефтью российской марки Urals. Также Сербия предложила Венгрии возможность присоединения к проекту АЭС «Пакш-2» в объеме 5–15%. Вучич заявил, что пока что нет окончательного решения по этому вопросу.
В сентябре Вучич заявлял, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть. В этом же месяце он отметил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — «полярной». Сербский президент также сказал, что не понимает, каким образом ЕС собирается ограничить цены на российский газ. По его словам, остальные меры по преодолению энергетического кризиса являются «разумными».