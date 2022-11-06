Газета
Экономика

FT: власти Сербии допускают выкуп контрольного пакета акций NIS у «Газпром нефти»

Ведомости

Власти Сербии могут быть вынуждены в будущем выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS) для защиты от воздействия антироссийских санкций. Об этом в интервью газете Financial Times заявил президент Сербии Александр Вучич.

По словам сербского лидера, Белград также готовит полдюжины других проектов по диверсификации источников энергии в стране, включая более тесное сотрудничество с Венгрией.

«Это безумие, что мы раньше не думали о соединении друг с другом и создании этой инфраструктурной сети», — сказал Вучич.

Покупка российскими компаниями сербских операторов газохранилищ и нефтеперерабатывающих заводов, а также выявленная недавно неспособность Белграда обеспечить долгосрочные альтернативные поставки энергоресурсов сделали страну уязвимой из-за санкций ЕС против РФ. В последние годы Сербия импортировала весь свой газ и до половины объемов нефти из России, отмечает издание.

Нефть поступает в Сербию в основном по трубопроводу из Хорватии, но «в будущем это едва ли станет возможным из-за санкций», заявлял ранее представитель правительства страны Золтан Ковач. Речь идет о санкциях ЕС, которые препятствуют морским перевозкам нефти из России. Эти ограничения вступят в силу в декабре. Издание отмечает, что из-за этого поставки российской нефти в Сербию через Хорватию станут невозможны.

Также газета пишет о риске того, что NIS больше не сможет вести дела с европейскими структурами. По словам трех источников, знакомых с ситуацией, несколько групп, в том числе правительство Сербии и венгерская энергетическая компания MOL, рассматривали возможность покупки контрольного пакета акций у мажоритарного владельца «Газпром нефти», но переговоры о продаже зашли в тупик. MOL отказалась от комментариев.

В октябре Вучич провел переговоры о сотрудничестве в сфере энергетики с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Лидеры двух стран договорились о строительстве нефтепровода, который позволит снабжать Сербию сырой нефтью российской марки Urals. Также Сербия предложила Венгрии возможность присоединения к проекту АЭС «Пакш-2» в объеме 5–15%. Вучич заявил, что пока что нет окончательного решения по этому вопросу.

В сентябре Вучич заявлял, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть. В этом же месяце он отметил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — «полярной». Сербский президент также сказал, что не понимает, каким образом ЕС собирается ограничить цены на российский газ. По его словам, остальные меры по преодолению энергетического кризиса являются «разумными».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных