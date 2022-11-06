FT: власти Сербии допускают выкуп контрольного пакета акций NIS у «Газпром нефти»

В сентябре Вучич заявлял, что введение потолка цен на газ грозит отключением Евросоюза от российского газа, в результате чего Европа может замерзнуть. В этом же месяце он отметил, что предстоящая зима в Европе будет холодной, а следующая — «полярной». Сербский президент также сказал, что не понимает, каким образом ЕС собирается ограничить цены на российский газ. По его словам, остальные меры по преодолению энергетического кризиса являются «разумными».