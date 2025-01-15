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Кремль допускает ответ России на санкции против нефтяного сектора от США

Ведомости

Кремль допускает ответные ограничения на санкции в отношении нефтяного сектора России со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», – сказал он. Москва анализирует ситуацию и рассматривает меры, которые позволили бы минимизировать последствия американских ограничений, добавил Песков.

10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Это первые американские санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. В частности, в список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др.

В список вошли и зарубежные структуры, в том числе сербская NIS, доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».

До этого крупное пополнение американского санкционного списка (SDN-лист, находится в ведении OFAC минфина США) произошло 21 ноября прошлого года. Под ограничения попали Газпромбанк, банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банк «Кремлевский» и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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