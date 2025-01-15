Кремль допускает ответ России на санкции против нефтяного сектора от США

В список вошли и зарубежные структуры, в том числе сербская NIS, доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».