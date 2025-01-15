Кремль допускает ответ России на санкции против нефтяного сектора от США
Кремль допускает ответные ограничения на санкции в отношении нефтяного сектора России со стороны США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нельзя исключать ничего. Будет сделано то, что наилучшим образом отвечает интересам нашей страны», – сказал он. Москва анализирует ситуацию и рассматривает меры, которые позволили бы минимизировать последствия американских ограничений, добавил Песков.
10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза». Это первые американские санкции против крупнейших российских нефтяных компаний. В частности, в список внесены нефтеперерабатывающие заводы «Газпром нефти» (Московский и Омский), а также предприятия – «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз», «Газпромнефть-Оренбург» и др.
В список вошли и зарубежные структуры, в том числе сербская NIS, доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому», а также Gazprom Neft International, зарегистрированная в Люксембурге, «Газпром нефть шельф» и «Газпром нефть аэро».
До этого крупное пополнение американского санкционного списка (SDN-лист, находится в ведении OFAC минфина США) произошло 21 ноября прошлого года. Под ограничения попали Газпромбанк, банк «Центрокредит», Дом.РФ, банк «Агророс», «Сургутинвестнефть», «Энерготрансбанк», «Фора-банк», банк «Кремлевский» и др.