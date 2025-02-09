В Сербии ждут скорейшего ответа США на просьбу об отсрочке санкций против NIS
Власти Сербии ждут ответа США на просьбу «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS) по поводу отсрочки американских санкций, надеются на позитивную реакцию Вашингтона, сообщил премьер-министр республики Милош Вучевич.
Информации о реакции минфина США на просьбу Белграда об отсрочке санкций на 90 дней пока нет, указал он.
«У меня нет никакой информации, и я ожидаю ответа очень скоро, потому что наши сроки истекают. Мы находимся между американскими требованиями и российской позицией. Самое главное, чтобы у нас были упорядоченные поставки нефти и нефтепродуктов», – сказал Вучевич RTS.
Сербский премьер считает, что США необходимо продлить сроки, чтобы все три стороны – США, Сербия и Россия – могли найти оптимальное решение. Белград не собирается «захватывать ничью собственность», чего и не делал никогда, добавил Вучевич.
«Я надеюсь, что Вашингтон отреагирует позитивно, продлив и выиграв больше времени, чтобы найти лучшее решение для сербской нефтяной промышленности», – сказал он.
Запрос о приостановлении санкций на 90 дней ранее был подан в управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США. Просьбу NIS, как сообщалось, поддержали правительства Сербии и Венгрии.
Президент Сербии Александр Вучич говорил в декабре 2024 г., что Белград начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии», доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». 10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры затронули и зарубежные структуры, в том числе сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на фоне введения санкций призвал свести к нулю долю России в NIS.