В Сербии ждут скорейшего ответа США на просьбу об отсрочке санкций против NIS

Президент Сербии Александр Вучич говорил в декабре 2024 г., что Белград начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии», доли в которой принадлежат «Газпром нефти» и «Газпрому». 10 января минфин США ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», ограничительные меры затронули и зарубежные структуры, в том числе сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на фоне введения санкций призвал свести к нулю долю России в NIS.