Санкции США против NIS могут сказаться на экономике Сербии

10 января американский минфин ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», меры затронули и зарубежные структуры, в том числе сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. В конце января вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не собирается «грабить» NIS и не будет делать ничего, что не согласовано с «братьями из России».