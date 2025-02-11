Санкции США против NIS могут сказаться на экономике Сербии
«Ситуация совсем непростая, потому что позиции американской и российской сторон по-прежнему очень далеки. В данный момент рассматриваем два-три возможных сценария, наряду с этим продолжаем следить за ситуацией на рынке и за ценами, чтобы сохранить стабильность поставок. Напоминаю, что это прежде всего политический вопрос, который может отразиться на нашей экономике», – отметила министр.
10 января американский минфин ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», меры затронули и зарубежные структуры, в том числе сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. В конце января вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не собирается «грабить» NIS и не будет делать ничего, что не согласовано с «братьями из России».
«Нефтяная индустрия Сербии» 4 февраля направила управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля. После этого премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград надеется на позитивную реакцию Вашингтона.