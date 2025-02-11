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Санкции США против NIS могут сказаться на экономике Сербии

Ведомости

Американские санкции против «Нефтяной индустрии Сербии» (NIS, 56,15% принадлежит «Газпром нефти» и «Газпрому») могут отразиться на экономике страны, заявила министр горного дела и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

«Ситуация совсем непростая, потому что позиции американской и российской сторон по-прежнему очень далеки. В данный момент рассматриваем два-три возможных сценария, наряду с этим продолжаем следить за ситуацией на рынке и за ценами, чтобы сохранить стабильность поставок. Напоминаю, что это прежде всего политический вопрос, который может отразиться на нашей экономике», – отметила министр.

10 января американский минфин ввел санкции против «Газпром нефти» и «Сургутнефтегаза», меры затронули и зарубежные структуры, в том числе сербскую NIS. Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен призвал свести к нулю долю России в NIS. В конце января вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что страна не собирается «грабить» NIS и не будет делать ничего, что не согласовано с «братьями из России».

«Нефтяная индустрия Сербии» 4 февраля направила управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запрос о 90-дневной отсрочке санкций, введение которых ожидалось 25 февраля. После этого премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что Белград надеется на позитивную реакцию Вашингтона.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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