Вулин исключил национализацию сербской NIS в обмен на снятие санкций США

Вулин исключил национализацию сербской NIS в обмен на снятие санкций СШАБелград надеется, что Вашингтон договорится с Москвой по вопросу наполовину российской энергокомпании
Сербия не будет национализировать сербскую энергетическую компанию NIS, которая наполовину принадлежит «Газпрому». США предлагали это сделать за невведение санкций. Об этом сообщил вице-премьер Сербии Александр Вулин на встрече со студентами Российского государственного гуманитарного университета в Москве.
Вулин добавил, что надеется, что США и РФ договорятся между собой. Мы «ничего грабить у России» не будем, пояснил он.
«Мы, сербы, не народ трусов и грабителей», – заявил вице-премьер, объясняя это тем, что Сербия «не может отнять русское имущество».
Кроме того, говоря о надеждах на новое соглашение с РФ по газу, Вулин выразил надежду на то, что Сербия не останется без газа, так как со своей стороны старается выполнять обязательства. Вулин поблагодарил президента России Владимира Путина за «благосклонное», а не с «позиции рыночной выгоды» отношение к Сербии.
США вполне могут ослабить давление на NIS и сохранить тем самым пространство для маневра на Балканах, сказала «Ведомостям» научный сотрудник ИМИ МГИМО Анастасия Малешевич.
«Сербское руководство надеется, что новая американская администрация займет более благосклонную позицию по отношению к Сербии и всему региону Юго-Восточной Европы, усилив положение этих стран в противовес Брюсселю», – отмечает эксперт.
При этом нельзя исключать, что в краткосрочной перспективе угроза санкций США в отношении сербской компании будет использована для ослабления переговорных позиций России по украинскому конфликту, подчеркивает Малешевич.
Вулин – представитель сербского руководства, отвечающий за связи с Россией, поэтому он успокаивает, когда речь идет о проблемах с российским бизнесом, замечает замдиректора Института экономики РАН Михаил Лобанов. По его словам, NIS для Сербии – стратегическая компания, это крупнейший налогоплательщик, один из лидеров по доходам, около 10 000 рабочих мест, которая включает НПЗ, газохимические предприятия и ТЭЦ, а «Газпромнефть» также несет социальную ответственность. «Санкции сильно ударят по ней [NIS]: на месяцы нарушатся транзакции, платежи по закупкам основной по объемам иракской нефти, поставляемой через трубопровод из Хорватии и проч.», – считает Лобанов.
По его мнению, в рамках позитивного возможного выхода из ситуации к концу марта, окончанию отсрочки Вашингтона, Белград думает дождаться договоренностей президентов России и США Путина и Дональда Трампа в целом по нефти и газу и санкциями против них, или еще одной отсрочки. «При национализации сербам надо выложить за российскую долю в NIS [целиком оценивается сербскими властями в 1 млрд евро], не менее 600 млн евро. Но будут ли у них деньги? Скорее нет. Кто даст кредит? Это работа на месяцы. Попытку национализировать, а потом передать обратно России американцы не позволили бы провести», – предположил Лобанов.
26 января Вулин подчеркнул, что страна не собирается «грабить» NIS и не будет принимать никаких мер, не согласованных с Россией.
В начале февраля «Нефтяная индустрия Сербии» направила Управлению по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запрос о 90-дневной отсрочке санкций. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич выразил надежду на позитивную реакцию Вашингтона.
В декабре 2024 г. президент Сербии Александр Вучич говорил , что Белград начнет переговоры с Россией и США из-за возможного введения санкций против «Нефтяной индустрии Сербии». Ранее Вучич говорил, что власти республики могут быть вынуждены выкупить или настоять на продаже третьей стороне принадлежащей «Газпром нефти» доли NIS для защиты от воздействия антироссийских санкций.
При этом 25 февраля стало известно, что Сербия в ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по ошибке. Вучич заявил, что «Сербия сегодня совершила ошибку», и принес извинения гражданам. По его мнению, следовало воздержаться. «Я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», – заключил он.