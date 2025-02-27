Вулин исключил национализацию сербской NIS в обмен на снятие санкций США

По его мнению, в рамках позитивного возможного выхода из ситуации к концу марта, окончанию отсрочки Вашингтона, Белград думает дождаться договоренностей президентов России и США Путина и Дональда Трампа в целом по нефти и газу и санкциями против них, или еще одной отсрочки. «При национализации сербам надо выложить за российскую долю в NIS [целиком оценивается сербскими властями в 1 млрд евро], не менее 600 млн евро. Но будут ли у них деньги? Скорее нет. Кто даст кредит? Это работа на месяцы. Попытку национализировать, а потом передать обратно России американцы не позволили бы провести», – предположил Лобанов.