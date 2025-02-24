Вучич: Сербия в ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по ошибке

«Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку, я приношу извинения гражданам за это, и я сам несу за это ответственность. <...> Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», – сказал он.