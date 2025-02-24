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Вучич: Сербия в ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по ошибке

Ведомости

Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее (ГА) ООН по ошибке, заявил президент страны Александр Вучич в эфире Happy TV.

«Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку, я приношу извинения гражданам за это, и я сам несу за это ответственность. <...> Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», – сказал он.

24 февраля Белград был в числе тех, кто поддержал резолюцию по Украине, предложенную Киевом и ЕС. Предложенный документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. Вучич заявил, что стране следовало воздержаться от голосования, как и в случае с резолюцией, предложенной Вашингтоном.

На ГА ООН в понедельник голосовали сразу по двум резолюциям, связанным с боевыми действиями на территории Украины. Одна из них была предложена украинской и европейской стороной, другая – США. Оба документа были приняты. При этом резолюцию Киева и ЕС не поддержали США и Израиль.

22 февраля Bloomberg писал, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции, голосование по которой состоится 24 февраля. Вместо него администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать нейтральный текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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