Вучич: Сербия в ООН проголосовала за антироссийскую резолюцию по ошибке
Сербия проголосовала за антироссийскую резолюцию по Украине на Генеральной ассамблее (ГА) ООН по ошибке, заявил президент страны Александр Вучич в эфире Happy TV.
«Я считаю, что Сербия сегодня совершила ошибку, я приношу извинения гражданам за это, и я сам несу за это ответственность. <...> Я думаю, нам следовало воздержаться, я сожалею об этом. Сербия воздерживается уже три года», – сказал он.
24 февраля Белград был в числе тех, кто поддержал резолюцию по Украине, предложенную Киевом и ЕС. Предложенный документ призывает к территориальной целостности Украины и осуждает Россию. Вучич заявил, что стране следовало воздержаться от голосования, как и в случае с резолюцией, предложенной Вашингтоном.
На ГА ООН в понедельник голосовали сразу по двум резолюциям, связанным с боевыми действиями на территории Украины. Одна из них была предложена украинской и европейской стороной, другая – США. Оба документа были приняты. При этом резолюцию Киева и ЕС не поддержали США и Израиль.
22 февраля Bloomberg писал, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции, голосование по которой состоится 24 февраля. Вместо него администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать нейтральный текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой».