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Генассамблея ООН приняла предложенную ЕС и Киевом резолюцию по Украине

Против одобрения документа проголосовали Россия, США и Израиль
Максим Цуланов
Глеб Мишутин
JUSTIN LANE / EPA / tass
JUSTIN LANE / EPA / tass

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. Это следует из трансляции заседания. В этом году США не выступили соавтором документа.

За принятие резолюции проголосовали 93 страны, против – 18. Воздержались 65 государств. Не поддержали документ, в частности, Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали, Нигер и др. Предложенный Киевом и ЕС документ призывает к «территориальной целостности Украины» и осуждает Россию.

Далее ГА ООН приняла вторую резолюцию по Украине, предложенную Вашингтоном. За принятие документа проголосовали 93 государства, против – восемь стран. Воздержались 73 страны. Поддержали текст резолюции Латвия, Эстония, Литва, Франция, Германия, Канада, Мексика. Россия, Белоруссия, Мали и Нигер проголосовали против. Украина, Израиль и Китай воздержались. 

22 февраля Bloomberg писал, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции, голосование по которой состоится 24 февраля. Вместо него администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать более нейтральный текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой», писало агентство. 

Собеседники Bloomberg отмечали, что в американском варианте проекта резолюции также нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН.

Подчеркнуто антироссийскими резолюциями Москву уже не удивить, а вот что касается американского проекта, то здесь для России можно говорить о политической удаче, считает директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. По словам эксперта, сложившийся за последние несколько лет антироссийский блок постепенно теперь начинает трансформироваться в более конструктивную сторону. Таким образом, тот факт, что США предлагают свои альтернативы, весьма выгоден Москве, для которой Вашингтон на полях ООН стал «неожиданным союзником». Кроме того, США больше не относятся к тем странам, которые используют ООН как способ для атак на Москву, что тоже является позитивным сигналом, резюмирует эксперт.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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