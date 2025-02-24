Генассамблея ООН приняла предложенную ЕС и Киевом резолюцию по Украине

Генассамблея ООН приняла предложенную ЕС и Киевом резолюцию по УкраинеПротив одобрения документа проголосовали Россия, США и Израиль
Генеральная Ассамблея (ГА) ООН приняла резолюцию по Украине, предложенную Киевом и европейскими странами. Это следует из трансляции заседания. В этом году США не выступили соавтором документа.
За принятие резолюции проголосовали 93 страны, против – 18. Воздержались 65 государств. Не поддержали документ, в частности, Россия, США, Венгрия, Израиль, Белоруссия, Мали, Нигер и др. Предложенный Киевом и ЕС документ призывает к «территориальной целостности Украины» и осуждает Россию.
Далее ГА ООН приняла вторую резолюцию по Украине, предложенную Вашингтоном. За принятие документа проголосовали 93 государства, против – восемь стран. Воздержались 73 страны. Поддержали текст резолюции Латвия, Эстония, Литва, Франция, Германия, Канада, Мексика. Россия, Белоруссия, Мали и Нигер проголосовали против. Украина, Израиль и Китай воздержались.
22 февраля Bloomberg писал, что США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции, голосование по которой состоится 24 февраля. Вместо него администрация президента США Дональда Трампа призвала членов ООН поддержать более нейтральный текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой», писало агентство.
Собеседники Bloomberg отмечали, что в американском варианте проекта резолюции также нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН.
Подчеркнуто антироссийскими резолюциями Москву уже не удивить, а вот что касается американского проекта, то здесь для России можно говорить о политической удаче, считает директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. По словам эксперта, сложившийся за последние несколько лет антироссийский блок постепенно теперь начинает трансформироваться в более конструктивную сторону. Таким образом, тот факт, что США предлагают свои альтернативы, весьма выгоден Москве, для которой Вашингтон на полях ООН стал «неожиданным союзником». Кроме того, США больше не относятся к тем странам, которые используют ООН как способ для атак на Москву, что тоже является позитивным сигналом, резюмирует эксперт.