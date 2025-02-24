Генассамблея ООН приняла предложенную ЕС и Киевом резолюцию по Украине

Подчеркнуто антироссийскими резолюциями Москву уже не удивить, а вот что касается американского проекта, то здесь для России можно говорить о политической удаче, считает директор Аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко. По словам эксперта, сложившийся за последние несколько лет антироссийский блок постепенно теперь начинает трансформироваться в более конструктивную сторону. Таким образом, тот факт, что США предлагают свои альтернативы, весьма выгоден Москве, для которой Вашингтон на полях ООН стал «неожиданным союзником». Кроме того, США больше не относятся к тем странам, которые используют ООН как способ для атак на Москву, что тоже является позитивным сигналом, резюмирует эксперт.