Bloomberg: США призывают союзников заблокировать резолюцию по Украине в ООН

Полянский на следующий день в своем Telegram-канале привел подробности прошедшего заседания. По его словам, члены ЕС, Великобритания и Южная Корея пока не обновили свои тезисы и вновь говорили о российской агрессии и призывали РФ вывести свои войска. «Грозили карами и судами. Смотрелось все это явным анахронизмом и лишний раз подтверждало вырождение европейской дипломатии, которая неизлечима от пещерной русофобии и неспособна ни на какой креатив», – написал он.