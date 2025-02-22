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Bloomberg: США призывают союзников заблокировать резолюцию по Украине в ООН

Ведомости

США подталкивают союзников к блокировке украинского варианта резолюции, голосование по которой на следующей неделе состоится на Генассамблее ООН. Об этом со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Генеральная Ассамблея ООН на следующей неделе проголосует за резолюцию по украинскому конфликту. Встреча пройдет в третью годовщину начала боевых действий между Украиной и Россией в 2022 г. «РИА Новости» писало 20 февраля, что с момента начала спецоперации США впервые не стали соавторами антироссийского проекта резолюции.

По данным Bloomberg, Вашингтон подталкивает союзников к блокировке украинской резолюции в ООН. Администрация президента Дональда Трампа, как сообщал Госдеп, призвала всех членов ООН поддержать текст США, который направлен на «определение пути к миру между Киевом и Москвой». Источники агентства заявили, что были ошеломлены настойчивостью США и нежеланием осудить Россию. По их данным, в американском варианте проекта резолюции также нет акцента на принципы суверенитета и территориальной целостности Украины, которые были частью предыдущих резолюций ООН.

Предложенный США текст, как пишет Bloomberg, «оплакивает трагическую гибель людей во время конфликта между Российской Федерацией и Украиной». Штаты в проекте резолюции также призвали стороны к скорейшему прекращению конфликта и прочному миру.

Другие союзники Киева потребовали в проекте резолюции, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все ее вооруженные силы с территории Украины», писало «РИА Новости». В авторах проекта указаны Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Балтии.

Совбез ООН в феврале проведет сразу два заседания по Украине, сообщал первый заместитель постоянного представителя РФ при организации Дмитрий Полянский. 24 февраля состоится заседание по запросу стран Запада, а 17 февраля проходила встреча по запросу РФ.

Полянский на следующий день в своем Telegram-канале привел подробности прошедшего заседания. По его словам, члены ЕС, Великобритания и Южная Корея пока не обновили свои тезисы и вновь говорили о российской агрессии и призывали РФ вывести свои войска. «Грозили карами и судами. Смотрелось все это явным анахронизмом и лишний раз подтверждало вырождение европейской дипломатии, которая неизлечима от пещерной русофобии и неспособна ни на какой креатив», – написал он.

Американцы на этом фоне, по его словам, «смотрелись несколько лучше». Представители США пару раз процитировали Трампа, но новых установок о том, как подавать украинскую тему, они «пока явно не получили», указал Полянский.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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