США впервые с 2022 года не поддержали антироссийский проект резолюции ГА ООН

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 5 февраля сообщил, что Совбез ООН в феврале проведет сразу два заседания по Украине. 24 февраля – по запросу стран Запада, а 17 февраля – по запросу РФ. По словам дипломата, западные коллеги решили таким образом напомнить о третьей годовщине спецоперации.