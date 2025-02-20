США впервые с 2022 года не поддержали антироссийский проект резолюции ГА ООН
С момента начала спецоперации на Украине в 2022 г. США впервые не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по украинскому конфликту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
В документе, который подготовлен к 24 февраля, требуется, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все ее вооруженные силы с территории Украины».
В авторах проекта указаны Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 5 февраля сообщил, что Совбез ООН в феврале проведет сразу два заседания по Украине. 24 февраля – по запросу стран Запада, а 17 февраля – по запросу РФ. По словам дипломата, западные коллеги решили таким образом напомнить о третьей годовщине спецоперации.