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США впервые с 2022 года не поддержали антироссийский проект резолюции ГА ООН

Ведомости

С момента начала спецоперации на Украине в 2022 г. США впервые не стали соавторами антироссийского проекта резолюции Генассамблеи ООН по украинскому конфликту, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

В документе, который подготовлен к 24 февраля, требуется, чтобы Россия «немедленно, полностью и безоговорочно вывела все ее вооруженные силы с территории Украины».

В авторах проекта указаны Великобритания, Франция, Германия, Канада, Швейцария, Польша и страны Прибалтики.

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский 5 февраля сообщил, что Совбез ООН в феврале проведет сразу два заседания по Украине. 24 февраля – по запросу стран Запада, а 17 февраля – по запросу РФ. По словам дипломата, западные коллеги решили таким образом напомнить о третьей годовщине спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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