Россия запросила на 17 февраля заседание Совбеза ООН по Украине
Совбез ООН в феврале проведет сразу два заседания по Украине. 24 февраля – по запросу стран Запада, а 17 февраля – по запросу РФ. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
По словам дипломата, западные коллеги решили таким образом напомнить о третьей годовщине спецоперации. Но российская сторона не растерялась и запросила заседание по 10-й годовщиной принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Минский комплекс мер.
Начало обоих заседаний – в 10:00 по Нью-Йорку (17:00 по Москве).
«Это будет хорошим поводом поговорить о провале превентивной дипломатии из-за действий западных спонсоров киевского режима, готовивших его, как мы сегодня знаем, к войне с Россией», – написал Полянский в своем Telegram-канале.
3 февраля постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявлял, что в адрес постоянного представительства Китая при ООН поступили запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля. Фу пояснял, что в соответствии с установившейся практикой Россия предложит встречное заседание, и китайская сторона будет обязана его организовать.