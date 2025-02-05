Россия запросила на 17 февраля заседание Совбеза ООН по Украине

3 февраля постоянный представитель Китая при ООН Фу Цун заявлял, что в адрес постоянного представительства Китая при ООН поступили запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля. Фу пояснял, что в соответствии с установившейся практикой Россия предложит встречное заседание, и китайская сторона будет обязана его организовать.