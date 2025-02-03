Китай получил запросы на проведение встречи Совбеза ООН по Украине 24 февраля
В постоянное представительство Китая при ООН поступили запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля. Об этом сообщил постпред КНР Фу Цун, передает ТАСС.
«Во время председательства Китая будет важная дата – 24 февраля, когда три года назад начался конфликт на Украине. Уже есть страны, которые предлагают провести встречу в этот день. Как председатель Совета Китай обязан должны образом организовать встречу», – рассказал дипломат на пресс-конференции, посвященной началу председательства КНР в Совбезе.
Он добавил, что по сложившейся практике Россия также предложит встречное заседание, и китайская сторона будет обязана его организовать.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Тогда он говорил, что эта мера необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с войсками РФ.