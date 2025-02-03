Китай получил запросы на проведение встречи Совбеза ООН по Украине 24 февраля

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Тогда он говорил, что эта мера необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с войсками РФ.