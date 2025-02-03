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Китай получил запросы на проведение встречи Совбеза ООН по Украине 24 февраля

Ведомости

В постоянное представительство Китая при ООН поступили запросы на проведение заседания Совета Безопасности ООН по Украине 24 февраля. Об этом сообщил постпред КНР Фу Цун, передает ТАСС.

«Во время председательства Китая будет важная дата – 24 февраля, когда три года назад начался конфликт на Украине. Уже есть страны, которые предлагают провести встречу в этот день. Как председатель Совета Китай обязан должны образом организовать встречу», – рассказал дипломат на пресс-конференции, посвященной началу председательства КНР в Совбезе.

Он добавил, что по сложившейся практике Россия также предложит встречное заседание, и китайская сторона будет обязана его организовать.

Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. Тогда он говорил, что эта мера необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Киев не признает. 6 августа 2024 г. вооруженные силы Украины вторглись в Курскую область, где с тех пор ведут бои с войсками РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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