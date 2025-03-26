Рубио призвал к переоценке системы международных санкций

Рубио призвал к переоценке системы международных санкцийЭто необходимо для урегулирования конфликта на Украине, пояснил госсекретарь США
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходимо пересмотреть действующую систему международных санкций.
«На глобальном уровне против России была выстроена масштабная система санкций, которая также должна быть рассмотрена как часть окончательного урегулирования конфликта», – сказал Рубио во время пресс-конференции.
Рубио отметил, что после встречи российской и американской делегаций в Эр-Рияде Москва в своем заявлении подробно изложила ряд условий, которые изучаются Вашингтоном.
«Мы собираемся их оценить. Некоторые из этих условий касаются санкций, которые введены не нами, а Европейским союзом. Поэтому мы будем собирать информацию, и когда наша команда вернется, мы сядем, проанализируем предложения, услышим впечатления от переговоров, чтобы более полно понять позицию России и их требования в обмен на перемирие. Затем мы представим это президенту, который в конечном итоге примет решение о следующих шагах», – сказал Рубио.
Госсекретарь также заметил, что американские чиновники, которые принимали участие в переговорах с Россией и Украиной в Саудовской Аравии, сейчас возвращаются обратно.
«Из этого [переговоры в Эр-Рияде] мы получили две вещи. Во-первых, более детальное определение того, что включает в себя энергетическое перемирие. Во-вторых, сам принцип прекращения огня в Черном море», – сказал он.
Рубио подчеркнул, что считает положительным тот факт, что и украинцы, и россияне говорят о прекращении огня, будь то в энергетической сфере или потенциально в Черном море.
«Но, конечно, это сложный и тяжелый процесс. Предстоит проделать огромную работу, и я убежден, что единственный способ добиться прогресса – это взаимодействовать с обеими сторонами, понимать их требования и запросы и искать возможные пути решения», – сказал он.
Рубио сообщил, что теперь команда оценит результаты встреч с Украиной и Россией, сравнит требования сторон и на основе этого примет решение о дальнейших шагах.
Госсекретарь подчеркнул, что главная цель Вашингтона – это завершение конфликта на Украине.
«Я думаю, что все должны быть довольны тем, что США вовлечены в процесс завершения войны и достижения мира. Это будет нелегко, это не будет просто, это займет время, но, по крайней мере, мы идем по этому пути, обсуждаем эти вопросы и будем проверять, что возможно. Мы считаем, что это наш долг перед миром», – сказал он.
Переговоры России и США в Эр-Рияде прошли 24 марта в закрытом формате и продолжались более 12 часов с тремя перерывами. Вашингтон и Москва согласовали условия для прекращения огня в Черном море, чтобы обеспечить безопасность гражданского судоходства.
Белый дом также подчеркнул, что Вашингтон поможет в восстановлении доступа России к международным рынкам сельскохозяйственной продукции и удобрений и уменьшении стоимости морского страхования. Более того, Вашингтон окажет содействие РФ в улучшении доступа к портам и финансовым системам для таких операций.
25 марта Россия опубликовала список объектов энергетической инфраструктуры, на которые будет распространяться временный мораторий на удары в рамках конфликта на Украине.
Согласно договоренностям между Россией и США, под защиту попадают: нефтеперерабатывающие предприятия, трубопроводы, хранилища нефти и газа, насосные станции, электростанции, подстанции, трансформаторы и распределители, атомные электростанции и дамбы гидроэлектростанций.
Мораторий установлен сроком на 30 суток с возможностью продления по взаимному согласию сторон. В случае нарушения одна из сторон вправе прекратить соблюдение обязательств.
Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.
В Саудовской Аравии также прошли переговоры США и Украины.