Рубио призвал к переоценке системы международных санкций

«Я думаю, что все должны быть довольны тем, что США вовлечены в процесс завершения войны и достижения мира. Это будет нелегко, это не будет просто, это займет время, но, по крайней мере, мы идем по этому пути, обсуждаем эти вопросы и будем проверять, что возможно. Мы считаем, что это наш долг перед миром», – сказал он.