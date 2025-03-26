Полянский: Киев стремится сорвать любые мирные договоренности

После переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде 24 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей Путина и Трампа, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта.