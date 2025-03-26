Полянский: Киев стремится сорвать любые мирные договоренности
Атаки на российские объекты энергетики показывают, что Киев ненадежный переговорщик и стремится помешать любым инициативам по прекращению конфликта, заявил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.
«Киев, согласившись на словах на энергетическое перемирие, продолжает планировать и осуществлять удары по энергетической инфраструктуре России, пытаясь обмануть таким образом и нас, и Соединенные Штаты Америки. Совершенно очевидно, что подобными действиями он стремится сорвать любые мирные договоренности, наглядно демонстрируя свою недоговороспособность», – сказал Полянский на заседании Совета Безопасности ООН.
Полянский подчеркнул, что Россия сохраняет за собой право на ответные действия, если Украина продолжит такую деструктивную политику.
В ходе своего выступления Полянский отметил, что с приходом к власти в США республиканской администрации во главе с президентом Дональдом Трампом появилась надежда на разрешение украинского кризиса и на установление долгосрочного мира на Украине.
25 марта Россия опубликовала список объектов энергетической инфраструктуры, на которые будет распространяться временный мораторий на удары в рамках конфликта на Украине.
Соглашение о прекращении огня по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной действует с 18 марта и исполняется Вооруженными силами (ВС) РФ, сообщил ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
После переговоров России и США в саудовском Эр-Рияде 24 марта Кремль опубликовал заявление по итогам встречи. Оно содержит в себе пять пунктов, среди которых указано, что стороны согласились разработать меры по реализации договоренностей Путина и Трампа, которые были достигнуты в ходе телефонного разговора лидеров стран 18 марта.
Речь идет о запрете ударов по объектам энергетической инфраструктуры России и Украины на 30 дней с возможностью продления и выхода из договоренности в случае ее несоблюдения одной из сторон.
Вооруженные силы России прекратили нанесение ударов по украинской энергетике, но, как сообщили в Минобороны РФ 24 марта, украинская сторона продолжает проведение подобных атак.