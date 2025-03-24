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Рубио обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны мешают достижению мира на Украине.

«Я считаю, что наша страна и весь мир должны выразить вам [президенту США Дональду Трампу] огромную благодарность, потому что вы – единственный лидер на планете, который может объединить две стороны и положить конец этому конфликту. И вы это сделали, несмотря на препятствия со стороны других стран и тех, кто, возможно, имеет другое мнение о том, как это должно происходить», – сказал Рубио в ходе заседания правительства США в Белом доме.

Комментарии Рубио касались проходящих в Саудовской Аравии переговоров между делегациями США и России.

«Сегодня, даже в данный момент, наши команды находятся в Саудовской Аравии, встречаясь с представителями обеих сторон в надежде продвинуться к тому результату, которого мы все хотим достичь», – сказал Рубио.

Рубио подчеркнул, что украинский конфликт не имеет военного решения, а нужно идти путем переговоров.

«В конечном счете, я думаю, что единственная надежда на мир – это ваше лидерство, и вы это продемонстрировали. Мы надеемся, что это принесет результаты, и сегодняшний день станет еще одним шагом в этом направлении», – добавил он.

24 марта в Эр-Рияде РФ и США проводят переговоры. Российскую сторону на встрече представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что это опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.

23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и Украины. Однако украинская сторона отказалась комментировать их итоги и подтвердила, что не планирует встречаться с российской делегацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта в ходе брифинга отметил, что России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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