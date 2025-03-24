Рубио обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине

«Я считаю, что наша страна и весь мир должны выразить вам [президенту США Дональду Трампу] огромную благодарность, потому что вы – единственный лидер на планете, который может объединить две стороны и положить конец этому конфликту. И вы это сделали, несмотря на препятствия со стороны других стран и тех, кто, возможно, имеет другое мнение о том, как это должно происходить», – сказал Рубио в ходе заседания правительства США в Белом доме.