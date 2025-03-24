Рубио обвинил третьи страны в препятствовании перемирию на Украине
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что некоторые страны мешают достижению мира на Украине.
«Я считаю, что наша страна и весь мир должны выразить вам [президенту США Дональду Трампу] огромную благодарность, потому что вы – единственный лидер на планете, который может объединить две стороны и положить конец этому конфликту. И вы это сделали, несмотря на препятствия со стороны других стран и тех, кто, возможно, имеет другое мнение о том, как это должно происходить», – сказал Рубио в ходе заседания правительства США в Белом доме.
Комментарии Рубио касались проходящих в Саудовской Аравии переговоров между делегациями США и России.
«Сегодня, даже в данный момент, наши команды находятся в Саудовской Аравии, встречаясь с представителями обеих сторон в надежде продвинуться к тому результату, которого мы все хотим достичь», – сказал Рубио.
Рубио подчеркнул, что украинский конфликт не имеет военного решения, а нужно идти путем переговоров.
«В конечном счете, я думаю, что единственная надежда на мир – это ваше лидерство, и вы это продемонстрировали. Мы надеемся, что это принесет результаты, и сегодняшний день станет еще одним шагом в этом направлении», – добавил он.
24 марта в Эр-Рияде РФ и США проводят переговоры. Российскую сторону на встрече представляют председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что это опытные переговорщики, которые хорошо разбираются в международной проблематике. В состав американской делегации, по сведениям зарубежных СМИ, вошли старший директор по Европе в Совете национальной безопасности США Эндрю Пик, директор по политическому планированию госдепа Майкл Энтон и др.
23 марта в Эр-Рияде прошли переговоры между представителями США и Украины. Однако украинская сторона отказалась комментировать их итоги и подтвердила, что не планирует встречаться с российской делегацией.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 марта в ходе брифинга отметил, что России и США предстоит много работы по вопросам урегулирования конфликта.