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Лавров: Россия видит желание США вникнуть в суть украинского конфликта

Ведомости

Россия отмечает заинтересованность США в понимании истинных причин украинского конфликта, в отличие от европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Прямая трансляция выступления шла на официальном канале МИДа на Rutube.

«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», – подчеркнул министр.

По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал свою заинтересованность в изучении ситуации.

4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль не получал от европейских лидеров сигналов о готовности начать переговоры с Владимиром Путиным. Это подчеркивает контраст между подходами Вашингтона и Европы к диалогу по урегулированию конфликта.

11 апреля появилась информация о том, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибудет в Москву для встречи с Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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