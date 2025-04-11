Лавров: Россия видит желание США вникнуть в суть украинского конфликта
Россия отмечает заинтересованность США в понимании истинных причин украинского конфликта, в отличие от европейских стран. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ. Прямая трансляция выступления шла на официальном канале МИДа на Rutube.
«Мы видим, что, в отличие от Европы, которая, я сюда включаю и Британию, полностью игнорирует первопричины нынешней ситуации, в Соединенных Штатах есть желание вникнуть в суть проблемы», – подчеркнул министр.
По словам Лаврова, президент США Дональд Трамп неоднократно подтверждал свою заинтересованность в изучении ситуации.
4 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Кремль не получал от европейских лидеров сигналов о готовности начать переговоры с Владимиром Путиным. Это подчеркивает контраст между подходами Вашингтона и Европы к диалогу по урегулированию конфликта.
11 апреля появилась информация о том, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф прибудет в Москву для встречи с Путиным.