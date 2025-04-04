Кремль не получал от Европы сигналов о желании провести переговоры с Путиным

В ночь на 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенность в том, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по урегулированию конфликта. Американский лидер указал, что Европа не добилась успеха во взаимодействии с президентом РФ. При этом Трамп уверен, что он сможет достичь результата в этом вопросе.