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Кремль не получал от Европы сигналов о желании провести переговоры с Путиным

Трамп ранее заявил, что европейские политики не добились успеха во взаимодействии с президентом РФ
Ведомости

Кремль пока не получал никаких сигналов от Европы о готовности к диалогу и желании организовать переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Пока не было никаких сигналов», – уточнил представитель Кремля.

В ночь на 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил о своей уверенность в том, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский готовы к сделке по урегулированию конфликта. Американский лидер указал, что Европа не добилась успеха во взаимодействии с президентом РФ. При этом Трамп уверен, что он сможет достичь результата в этом вопросе.

В феврале министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил, что не знает, что делать Европе в переговорном процессе по Украине. Он задался вопросом, зачем приглашать представителей Европы, если они «будут выцыганивать какие-то лукавые идеи про заморозку конфликта», а сами будут иметь в виду продолжение военных действий.

Песков уточнял, что о приглашении представителей стран Европы на переговоры по урегулированию конфликта на Украине говорить пока рано. По его словам, опыт минских соглашений при участии ЕС оказался «весьма красноречив». Поэтому его будут учитывать при всех дальнейших шагах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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