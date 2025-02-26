Что США, Россия и Европа добиваются при урегулировании конфликта на Украине

Что США, Россия и Европа добиваются при урегулировании конфликта на УкраинеДля Москвы важна «пакетная» сделка, а Брюссель пытается минимизировать свои издержки
В ночь на 25 февраля по мск Совет Безопасности (СБ) ООН принял первую за три года резолюцию по урегулированию конфликта на Украине. Документ за авторством США, который не содержит осуждения Москвы и не призывает к восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины, был одобрен Россией и Китаем. Еще два других постоянных члена СБ – Франция и Великобритания – пытались внести в текст порицающие «агрессию» Москвы и другие проукраинские правки, в итоге воздержались от голосования, не став применять право вето при голосовании.
Получившая одобрение Совбеза резолюция совпадает с американским проектом документа для Генассамблеи ООН (но ее решения в отличие от Совбеза не имеют юридически обязывающих последствий). Там она тоже несколькими часами ранее была утверждена большинством голосов, но с рядом поправок европейцев. И это привело к тому, что США воздержались от голосования за документ в «обновленном» варианте.
В утвержденном Совбезом тексте говорится, что Генассамблея, «выражая скорбь по поводу трагической гибели людей в ходе конфликта между Российской Федерацией и Украиной», «убедительно просит незамедлительно прекратить конфликт и настоятельно призывает также к установлению прочного мира» между странами.
Американский постпред в ООН Дороти Ши называла выдвинутый ее стороной документ «элегантным в своей простоте» и «символическим, простым шагом к миру». Постпред России Василий Небензя хвалил «американскую» резолюцию, несмотря на отказ утвердить российские поправки про причины конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал документ США как «сбалансированный».
Британский постпред Барбара Вудворд, в свою очередь, повторила часто звучащие в Европе в последние дни тезисы о «мире через силу» и необходимости наказания за «агрессию». Постпред Франции Николя де Ривьер лишь спустя несколько часов после голосования в Совбезе раскритиковал резолюцию, сказав, что она поощряет «закон джунглей», имея в виду действия России в отношении Украины.
Генассамблея утвердила 24 февраля еще одну резолюцию за европейским авторством, с более резкими формулировками об осуждении России. Против нее весьма неожиданно в одном ряду с Москвой высказались американцы, Израиль и Венгрия.
Принятая резолюция СБ ООН может качественно изменить международный контекст вокруг украинского кризиса и оказать серьезное влияние на переговорный процесс, говорит программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачев. По его словам, по итогам голосования международное сообщество увидело, что Россия, США и Китай, по сути, сейчас солидарны в скорейшем желании разрешить конфликт на Украине. «Решение этого вопроса будет происходить между российскими и американскими представителями при информировании китайской стороны, хотя прошлая администрация США Джо Байдена придерживалась другого подхода», – говорит эксперт.
Переговорчики в строю
Голосование по резолюциям в ООН совпало с визитом в Вашингтон президента Франции Эмманюэля Макрона и его встречей с президентом США Дональдом Трампом. До того Макрон встретился с премьером Британии Киром Стармером, который тоже направляется в США. Times со ссылкой на источники писала, что эти два европейских лидера попытаются отговорить Трампа от двусторонних переговоров с Россией в обмен на увеличение обязательств стран Евросоюза по поддержанию безопасности Украины.
Прямой диалог между Вашингтоном и Москвой официально стартовал с телефонного разговора 12 февраля между Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Первый очный раунд на уровне МИДов и помощников лидеров прошел затем в саудовской столице Эр-Рияде 18 февраля. Информацию о якобы новом раунде 25 февраля в МИД России «Ведомостям» опровергли. При этом там добавили, что до конца текущей недели планируется встреча между главами профильных департаментов внешнеполитических ведомств – но не в Эр-Рияде. Песков на пресс-брифинге 25 февраля сказал, что контакты между Москвой и Вашингтоном пройдут «на экспертном уровне» именно по линии МИДов. «Ведомости» направили запрос в госдепартамент США.
По итогам переговоров с Трампом Макрон в интервью Fox News допустил, что урегулирование на Украине может произойти уже в «ближайшие недели», оговорившись, что это не должно быть «капитуляцией» Киева. Он добавил, что во время перемирия можно будет провести переговоры о мире, гарантиях, территории и реконструкции Украины. США же могут заключить с Киевом договор об использовании недр Украины, что, по мнению Макрона, может стать «лучшей гарантией». При этом газета Le Figaro со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии Стефана Сежурне сообщила, что ЕС тоже обсуждает с Украиной соглашение по недрам отдельно от США, так как у Киева есть «21 из 30 критических минералов, нужных Европе».
Сам Макрон при этом добавил о «веских причинах» Трампа начать диалог с Путиным. Кроме того, Макрон заявил и о проработке Парижем и Лондоном гарантий для Киева. И более того, их уже готовы предоставить 30 стран. Такие сигналы из Франции совпали с публикацией Politico о том, что ряд стран ЕС, включая Италию, Португалию и Испанию, не поддержали крупнейший пакет военной помощи Украине на 20 млрд евро, ранее анонсированный главой евродипломатии Каей Каллас.
Шаги России
В свою очередь, 24 февраля Путин дал интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. В нем он похвалил «рациональный» подход Трампа к «оздоровлению» Украины. Это включает в себя «подталкивание» президента Владимира Зеленского провести выборы главы государства, которые официально в Киеве переносят из-за военного положения. Путин также предложил американцам осваивать российские недра, в том числе на новых территориях, признаваемых США де-юре украинскими. Наконец, Путин предложил США провести масштабное взаимное сокращение вооружений и, вероятно, с участием Китая.
Украинский вопрос сейчас – самый главный, который может повлиять на развитие диалога США и России по широкому спектру – от экономики до стратегической стабильности, говорит доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Дмитрий Новиков. «Речь идет о формате «пакетного» урегулирования, который может укрепить взаимное доверие», – говорит он.
Заявления Путина напоминают пока задел на будущее, а экономическое сотрудничество может быть сдерживающим фактором при конфликтах, добавляет старший научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин. «Таким примером являются отношения США и Китая: их тесные экономические связи часто сдерживали эскалацию. России и США далеко до такого сотрудничества, но задел есть», – говорит аналитик.
Кроме того, Путин раскритиковал в очередной раз европейцев, которые, по его мнению, «не очень понимают» сути украинского конфликта (в отличие от Трампа). Более того, они стали «более упорными» сторонниками Украины, нежели основной донор – США. По мнению президента, это объясняется большими инвестициями ЕС в тесные связи с нынешней властью в Киеве. Отказаться от этого в Европе, считает Путин, не могут «без потери лица», тем более в «сложном для них внутриполитическом периоде выборов». Состоявшиеся 23 февраля досрочные выборы в ключевом европейском спонсоре Украины – Германии – свидетельствуют о том, что правящая социал-демократическая партия (СДПГ) и канцлер Олаф Шольц вскоре лишатся ключевых рычагов власти.
Заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов считает, что теоретически у ЕС есть инструменты затормозить переговорный процесс по Украине, например с помощью новых пакетов санкций. И хотя в ответ на инициативы Трампа Брюссель объявил о курсе на политику «стратегической автономии», европейцы не станут ради Украины пересматривать свои фундаментальные отношения с США, уверен Белов. «Сейчас европейцы пытаются минимизировать репутационные издержки, вызванные потенциальной сделкой США с Россией», – отмечает Белов.
Самым проблемным вопросом пока остается поиск компромисса по Украине, который устраивал бы не только Россию и США, но также Киев, европейские столицы и Брюссель как центр НАТО. При этом, как отмечает Кошкин, с точки зрения Вашингтона, диалог США и России осложняет уже закрепленное соглашениями ее сближение с Пекином, Тегераном и Пхеньяном.
В подготовке статьи участвовал Владимир Кулагин