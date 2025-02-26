Что США, Россия и Европа добиваются при урегулировании конфликта на Украине

По итогам переговоров с Трампом Макрон в интервью Fox News допустил, что урегулирование на Украине может произойти уже в «ближайшие недели», оговорившись, что это не должно быть «капитуляцией» Киева. Он добавил, что во время перемирия можно будет провести переговоры о мире, гарантиях, территории и реконструкции Украины. США же могут заключить с Киевом договор об использовании недр Украины, что, по мнению Макрона, может стать «лучшей гарантией». При этом газета Le Figaro со ссылкой на вице-председателя Еврокомиссии Стефана Сежурне сообщила, что ЕС тоже обсуждает с Украиной соглашение по недрам отдельно от США, так как у Киева есть «21 из 30 критических минералов, нужных Европе».