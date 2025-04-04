Газета
Телеграм
/ Политика

Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский готовы к достижению соглашения по Украине. Его слова приводит ТАСС.

Выступая перед журналистами на борту самолета по пути из Вашингтона в Майами, Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский настроен на заключение сделки. Он также подчеркнул, что считает президента России готовым к переговорам. Американский лидер отметил, что Европа не смогла добиться успеха во взаимодействии с Путиным, но выразил уверенность, что ему удастся достичь результата в этом вопросе.

1 апреля CNN сообщил, что Трамп рассчитывает на то, что российский лидер заключит сделку. По словам американского лидера, он не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но думает, что «сделал бы это, если бы считал, что он [Путин] не справляется». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп недоволен заявлениями лидеров России и Украины по поводу украинского конфликта. По ее словам, президент США прилагает значительные усилия для того, чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом.

30 марта Трамп сказал журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть, если РФ и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта. Американский лидер также сообщил, что «был очень зол», когда Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер отмечала, что Трамп намерен вскоре провести с Путиным телефонный разговор.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных