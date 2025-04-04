Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине

1 апреля CNN сообщил, что Трамп рассчитывает на то, что российский лидер заключит сделку. По словам американского лидера, он не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но думает, что «сделал бы это, если бы считал, что он [Путин] не справляется». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп недоволен заявлениями лидеров России и Украины по поводу украинского конфликта. По ее словам, президент США прилагает значительные усилия для того, чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом.