Трамп заявил о готовности Путина и Зеленского к сделке по Украине
Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что президенты РФ Владимир Путин и Украины Владимир Зеленский готовы к достижению соглашения по Украине. Его слова приводит ТАСС.
Выступая перед журналистами на борту самолета по пути из Вашингтона в Майами, Трамп заявил, что, по его мнению, Зеленский настроен на заключение сделки. Он также подчеркнул, что считает президента России готовым к переговорам. Американский лидер отметил, что Европа не смогла добиться успеха во взаимодействии с Путиным, но выразил уверенность, что ему удастся достичь результата в этом вопросе.
1 апреля CNN сообщил, что Трамп рассчитывает на то, что российский лидер заключит сделку. По словам американского лидера, он не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но думает, что «сделал бы это, если бы считал, что он [Путин] не справляется». Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп недоволен заявлениями лидеров России и Украины по поводу украинского конфликта. По ее словам, президент США прилагает значительные усилия для того, чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом.
30 марта Трамп сказал журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть, если РФ и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта. Американский лидер также сообщил, что «был очень зол», когда Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер отмечала, что Трамп намерен вскоре провести с Путиным телефонный разговор.