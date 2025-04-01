Трамп ожидает от Путина согласия на сделку по Украине

30 марта Трамп сказал журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть, если РФ и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта. Американский лидер также сообщил, что «был очень зол», когда Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер отмечала, что Трамп намерен вскоре провести с Путиным телефонный разговор.