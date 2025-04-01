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Трамп ожидает от Путина согласия на сделку по Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп рассчитывает на то, что российский лидер Владимир Путин заключит мирную сделку по Украине. Слова американского президента приводит CNN.

Трамп сказал, что хочет этого шага со стороны Путина, чтобы остановить гибель «российских солдат, украинских солдат и других людей».

«Я хочу убедиться, что он выполнит свои обязательства, и я думаю, что он это сделает», – отметил президент США.

По словам американского лидера, он не хочет вводить вторичные пошлины на российскую нефть, но думает, что «сделал бы это, если бы считал, что он [Путин] не справляется».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп недоволен заявлениями лидеров России и Украины по поводу украинского конфликта. По ее словам, президент США прилагает значительные усилия для того, чтобы достичь мирного соглашения между Москвой и Киевом.

30 марта Трамп сказал журналистке телеканала NBC News Кристен Велкер, что Белый дом введет вторичные пошлины на российскую нефть, если РФ и США не смогут выработать сделку о прекращении украинского конфликта. Американский лидер также сообщил, что «был очень зол», когда Путин заговорил о новом руководстве Украины. Велкер отмечала, что Трамп намерен вскоре провести с Путиным телефонный разговор.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков комментировал, что Россия и США продолжают выстраивать двусторонние отношения, даже несмотря на заявление Трампа о возможном вводе вторичных санкций на нефть из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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